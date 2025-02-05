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    «Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Онлайн

    Онлайн-трансляция полуфинала Кубка английской лиги «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»

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    «Ливерпуль» примет «Тоттенхэм» в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка английской лиги. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» является действующим обладателем и самой титулованной командой Кубка английской лиги. «Красные» выигрывали этот трофей 10 раз, что на два больше, чему у ближайшего преследователя «Манчестер Сити».

    Команда Арне Слота начала турнир с крупной победы над «Вест Хэм» со счетом 5:1. Далее «Ливерпуль» не без труда обыграл «Брайтон» (3:2) и «Саутгемптон» (2:1), а в первом матче полуфинала минимально уступил «Тоттенхэму» (0:1).

    Мерсисайдцы лидируют в турнирной таблице АПЛ с отрывом в шесть очков от «Арсенала» при матче в запасе. В крайнем туре «Ливерпуль» обыграл в гостях «Борнмут» со счетом 2:0.

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    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» четырежды побеждал в Кубке английской лиги и еще пять раз проигрывал финалах. Последний раз команда выигрывала трофей в 2008 году — в финале над «Челси». С тех пор лондонцы еще трижды выходили в финал, но во всех случаях терпели неудачу.

    Этот розыгрыш турнира «Тоттенхэм» начал с трудовой победы над «Ковентри» (2:1), далее «шпоры» обыграли «Манчестер Сити» (2:1) и «Манчестер Юнайтед» (4:3), а в первом матче полуфинала взяли верх над «Ливерпулем» — 1:0.

    В чемпионате Англии «Тоттенхэм» по итогам 24-го тура занимает скромное 14-е место в турнирной таблице. В крайнем матче лондонцы обыграли в гостях «Брентфорд» со счетом 2:0.

    Личные встречи

    В последних 10-ти матчах «Ливерпуль» одержал 6 побед, «Тоттенхэм» выиграл дважды и еще два раза была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 2.02.

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