Аршавин: Я думаю, что саудовцы будут Роналду после окончания карьеры как‑то использовать

Бывший футболист сборной Россииобяснил, почему нападающийрешил продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

«Сыграл фактор финансов, плюс что‑то пообещали. В 2034 году будет чемпионат мира в Саудовской Аравии, и ради бренда, безусловно, с точки зрения саудовцев, всё сделано правильно.

Я думаю, что они будут его после окончания карьеры как‑то использовать. И здесь с точки зрения продвижения себя после карьеры это правильный шаг», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Криштиану Роналду провел за «Аль-Наср» 17 матчей в рамках чемпионата Саудовской Аравии, забил 15 голов и сделал 3 голевые передачи.