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    Аршавин: Я думаю, что саудовцы будут Роналду после окончания карьеры как‑то использовать

    Футбол Саудовская Про-Лига Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду
    Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин обяснил, почему нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду решил продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

    Криштиану Роналду — нападающий «Аль-Насра»
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    Криштиану Роналду — нападающий «Аль-Насра»

    «Сыграл фактор финансов, плюс что‑то пообещали. В 2034 году будет чемпионат мира в Саудовской Аравии, и ради бренда, безусловно, с точки зрения саудовцев, всё сделано правильно.

    Я думаю, что они будут его после окончания карьеры как‑то использовать. И здесь с точки зрения продвижения себя после карьеры это правильный шаг», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

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    • В нынешнем сезоне Криштиану Роналду провел за «Аль-Наср» 17 матчей в рамках чемпионата Саудовской Аравии, забил 15 голов и сделал 3 голевые передачи.

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