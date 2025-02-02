«Манчестер Юнайтед» примет «Кристал Пэлас» в рамках 24-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» c 29 очками занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ. «Красные дьяволы» одержали 8 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений, забив 28 голов и пропустив 32 мяча в свои ворота.

В крайнем туре подопечные Аморима смогли победить на выезде «Фулхэм» благодаря голу Лисандро Мартинеса в концовке встречи (1:0). До этого «Манчестер Юнайтед» проиграл дома «Брайтону» (1:3), а еще ранее также на своем поле одержал волевую победу над «Саутгемптоном» — 3:1.

В середине этой недели манкунианцы обыграли в гостях румынский клуб ФКСБ (2:0) в матче заключительного тура общего этапа Лиги Европы. «Красные дьяволы» заняли третье место в таблице и напрямую пробились в 1/8 финала.

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» находится на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 27 очков в 23-х матчах. Лондонский клуб одержал 6 побед, 9 раз сыграл вничью и уступил в 8-ми встречах. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 26:30.

У «Кристал Пэлас» одно поражение в пяти последних матчах. В прошлом туре команда Оливера Гласнера не смогла правиться с «Брентфордом» на своем поле — поражение 1:2.

До этого «орлы» с одинаковым счетом 2:0 обыграли в гостях «Вест Хэм» и «Лестер», а также сыграли вничью дома с «Челси» (1:1).

Личные встречи

Матч первого круга завершился без забитых мячей — 0:0.

В последних 10-ти встречах на счету «Кристал Пэлас» 4 победы, «Манчестер Юнайтед» оказался сильнее в 3-х случаях и трижды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» с коэффициентом 3.54.