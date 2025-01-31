«Тоттенхэм» уверенно обыграл «Эльфсборг» в ЛЕ

Завершились очередные два матча 8-го тура общего этапа Лиги Европы.

В одном из поединков «Тоттенхэм» уверенно обыграл «Эльфсборг» со счетом 3:0.

В составе «шпор» голы записали на свой счет Дейн Скарлетт на 70-й минуте, Дамола Аджайи на 84-й минуте и Мики Мур на 90+4-й минуте.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги Тоттенхэм — Эльфсборг 3:0 Голы: 1:0 Дейн Скарлетт (70'), 2:0 Damola Ajayi (84'), 3:0 Майки Мур (90 + 4') Тоттенхэм: Брэндон Остин, Микки ван де Вен (Раду Дрэгушин, 46'), Бен Дэвис, Педро Порро, Арчи Грей, Лукас Бергвалль, Родриго Бентанкур (Ив Биссума, 46'), Папе Сарр, Майки Мур, Ришарлисон (Damola Ajayi, 81'), Сон Хын Мин (Деян Кулушевски, 46') Эльфсборг: Исак Петтерссон, Никлас Хульт (Эггерт Аарон Гудмундссон, 86'), Терри Йегбе, Густав Хенрикссон (Эмиль Хольтен, 86'), Себастьян Хольмен, Ахмед Касем, Готтфрид Рапп (Ludvig Richtner, 81'), Йенс Томасен (Рами Каиб, 81'), Бесфорт Зенели, Джалал Абдулаи (Пер Фрик, 81'), Симон Хедлунд Предупреждение: Лукас Бергвалль (88')

По итогам общего этапа Лиги Европы «Тоттенхэм» расположился на 4-й позиции с 17-ю очками, команда сыграет в 1/8 финала. «Эльфсборг» — на 26-й строчке, завершив свое выступление на турнире.

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В параллельном матче «Рейнджерс» одолел «Юнион» со счетом 2:1.

У шотландской команды отличились Николас Раскин на 21-й минуте и Вацлав Черны на 55-й минуте.

В составе «Юниона» единственный гол записал на свой счет Кевин Мак Аллистер на 84-й минуте.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги Глазго Рейнджерс — Юнион 2:1 Голы: 1:0 Николас Раскин (21'), 2:0 Вацлав Черны (55'), 2:1 Кевин Макаллистер (84') Глазго Рейнджерс: Джек Батлэнд, Леон Кинг (Росс Маккосленд, 14'), Джеймс Тавернье, Робин Проппер, Жефте, Николас Раскин, Мохаммед Диоманде, Недим Байрами (Paul Nsio, 80'), Вацлав Черны (Джон Сауттар, 63'), Хамза Игаман (Зак Лавлейс, 80'), Сирил Дессерт Юнион: Антони Морис, Росс Сайкс, Федде Лейсен, Кевин Макаллистер (Матиас Расмуссен, 90'), Шарль Ванхаутте, Ноа Садики, Камил ван де Перре (Ануар Аит-Эль-Хадж, 30'), Усейну Нианг, Мохаммед Фусейни (Kевин Родригес, 69'), Франьо Иванович, Анан Халаили Предупреждения: Росс Маккосленд (34'), Хамза Игаман (45 + 4'), Федде Лейсен (53'), Мохаммед Диоманде (83'), Николас Раскин (90'), Робин Проппер (90 + 3'), Росс Сайкс (90 + 6')

«Рейнджерс» занял 8-е место по итогам общего этапа ЛЕ, команда сыграет в 1/8 финала. «Юнион» расположился на 21-й позиции, пробившись в 1/16 финала.