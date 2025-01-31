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    Евгений Марков стал футболистом «Урала»

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    Клуб Первой лиги «Урал» на своем официальном сайте объявил о трансфере нападающего «Факела» Евгения Маркова.

    Евгений Марков
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    Евгений Марков

    «Женя, спасибо за вклад в развитие команды! Ты помог нам в двух сезонах подряд решить задачу и побить несколько клубных рекордов. Конечно, ты навсегда останешься в истории "Факела". Желаем удачи в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба воронежцев.

    «Урал» активировал сумму выкупа в контракте 30-летнего форварда и предложил выгодные условия контракта.

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    • В составе «Факеле» Марков играл с января 2023 года, проведя за воронежцев 62 матча и забив в них 15 мячей. На Transfermarkt цена нападающего сейчас составляет € 800 тыс.

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