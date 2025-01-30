«Штутгарт» — ПСЖ: счет матча 1:4, обзор голов

уверенно обыграл(4:1) в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

В составе парижан хет-трик оформил Усман Дембеле, забив свои голы на 17-й, 35-й и 54-й минутах встречи. Еще один гол записал на свой счет Брэдли Баркола на 6-й минуте.

Единственный гол у «Штутгарта» оформил Крис Фюрих на 78-й минуте.

Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги Штутгарт — ПСЖ 1:4 Голы: 0:1 Брэдли Баркола (6'), 0:2 Усман Дембеле (17'), 0:3 Усман Дембеле (35'), 0:4 Усман Дембеле (54'), 1:4 Крис Фюрих (78') Предупреждения: Ангело Штиллер (53'), Жоау Невеш (66'), Атакан Каразор (70')

По итогам общего этапа Лиги чемпионов ПСЖ занял 15-е место в таблице и сыграет в 1/16 финала. «Штутгарт» расположился на 26-й позиции, завершив свое выступление на турнире.