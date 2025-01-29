Оби Микель: «Челси» был ребенком Абрамовича, он заботился о клубе

Экс-футболист «Челси»заявил, чтодо сих пор испытывает боль из-за продажи лондонского клуба.

Абрамович был владельцем «Челси» с 2003 по 2022 год. Российский бизнесмен продал «Челси» консорциуму, возглавляемому американским инвестором Тоддом Боули.

«Грустно, что так случилось, что он потерял футбольный клуб. Я до сих пор общаюсь с близкими ему людьми, и это по-прежнему причиняет ему боль.

Он до сих пор злится из-за того, что произошло. Он потерял своего ребенка, "Челси" был его ребенком. Он действительно заботился о клубе, не только об игроках, но и о болельщиках», — сказал Оби Микель в своем подкасте Obi One.