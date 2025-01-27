Неймар дал согласие на переход в «Сантос»

Бразильскийв ближайшее время объявит о переходе нападающего «Аль-Хиляля»

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, Неймар дал согласие на возвращение в «Сантос».

Сообщалось, что Неймар может перейти в «Сантос» на правах аренды. Это означает, что он, возможно, больше не сыграет за «Аль-Хиляль». Контракт бразильца с саудовским клубом истекает через шесть месяцев.

Также не исключен вариант, при котором Неймар и «Аль-Хиляль» договорятся о расторжении контракта.

Ранее стало известно, что «Аль-Хиляль» не планирует включать Неймара в заявку на вторую часть сезона.

Напомним, Неймар уже играл за «Сантос» с 2009 по 2013 год.