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    Антон ЗиньковскийТрансферный дайджест. 21 — 27 января
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    Неймар дал согласие на переход в «Сантос»

    Футбол Аль-Хиляль Саудовская Про-Лига Латинская Америка Трансферы
    Бразильский «Сантос» в ближайшее время объявит о переходе нападающего «Аль-Хиляля» Неймара.

    Неймар
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    Неймар

    По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, Неймар дал согласие на возвращение в «Сантос».

    Сообщалось, что Неймар может перейти в «Сантос» на правах аренды. Это означает, что он, возможно, больше не сыграет за «Аль-Хиляль». Контракт бразильца с саудовским клубом истекает через шесть месяцев.

    Также не исключен вариант, при котором Неймар и «Аль-Хиляль» договорятся о расторжении контракта.

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    • Ранее стало известно, что «Аль-Хиляль» не планирует включать Неймара в заявку на вторую часть сезона.

    Напомним, Неймар уже играл за «Сантос» с 2009 по 2013 год.

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