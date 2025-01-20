ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ислам Махачев против Ренато МойканоЛегко и предсказуемо. Махачев разбил Мойкано за раунд, установив новый рекорд в UFC
    Все новости спорта

    Неймар близок к возвращению в «Сантос»

    Футбол Аль-Хиляль Саудовская Про-Лига Латинская Америка Трансферы
    Неймар в ближайшее время может разорвать контракт с «Аль-Хилялем».

    Неймар
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Неймар

    Сразу несколько источников сообщают, что Неймар перейдет в «Сантос».

    По информации Diário do Peixe, речь идет об аренде до лета 2025 года. Это означает, что Неймар, возможно, больше не сыграет за «Аль-Хиляль». Контракт бразильца с саудовским клубом истекает через шесть месяцев.

    Также не исключен вариант, при котором Неймар и «Аль-Хиляль» договорятся о расторжении контракта.

    Ранее стало известно, что «Аль-Хиляль» не планирует включать Неймара в заявку на вторую часть сезона.

  • Следующий клуб Неймара: воссоединение с Месси, возвращение домой или переход в «Арсенал»
  • Помогаем Неймару выбрать новую команду
  • 18/01/2025

    • Также сообщалось, что у Неймара есть предложение от американского клуба «Чикаго Файр».

    Напомним, Неймар играл за «Сантос» с 2009 по 2013 год.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «волки» доставить проблемы «синим»?
  • «Челси» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Сможет ли «Нефтехимик» прервать свою серию поражений?
  • «Нефтехимик» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
  • «Спартак» огорчит нижегородскую публику
  • «Торпедо» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус €300 за пополнение счёта
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.41
  • Экспресс дня 20 января
  • Сегодня в 23:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Челси — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Торпедо — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.65
  • Прогноз на матч Вильярреал — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лилль
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Атлетико — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бенфика — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Галатасарай — Динамо Киев
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры