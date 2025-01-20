Неймар близок к возвращению в «Сантос»

в ближайшее время может разорвать контракт с

Сразу несколько источников сообщают, что Неймар перейдет в «Сантос».

По информации Diário do Peixe, речь идет об аренде до лета 2025 года. Это означает, что Неймар, возможно, больше не сыграет за «Аль-Хиляль». Контракт бразильца с саудовским клубом истекает через шесть месяцев.

Также не исключен вариант, при котором Неймар и «Аль-Хиляль» договорятся о расторжении контракта.

Ранее стало известно, что «Аль-Хиляль» не планирует включать Неймара в заявку на вторую часть сезона.

Также сообщалось, что у Неймара есть предложение от американского клуба «Чикаго Файр».

Напомним, Неймар играл за «Сантос» с 2009 по 2013 год.