«Астон Вилла» — «Вест Хэм»: счет матча 1:1, обзор голов

На 8-й минуте хозяев вывел вперед Джейкоб Рэмси, замкнувший передачу Олли Уоткинса.
Гости смогли уйти от поражения, забив на 70-й минуте. Автором гола стал защитник Эмерсон, а ассистентом выступил Эдсон Альварес.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Астон Вилла — Вест Хэм 1:1
Голы: 1:0 Джейкоб Рэмси (8'), 1:1 Эмерсон (70') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эзри Конса, Тайрон Мингс (Ян Матсен, 38'), Лука Динь, Бубакар Камара, Мэтти Кэш, Юри Тилеманс, Джейкоб Рэмси (Джон МакГинн, 73'), Леон Бэйли (Дониелл Мален, 66'), Морган Роджерс (Эмилиано Буэндия, 73'), Олли Уоткинс (Джон Дуран, 66') Вест Хэм: Альфонс Ареола, Эмерсон (Oliver Scarles, 75'), Эдсон Альварес (Анди Ирвинг, 89'), Аарон Ван-Биссака, Аарон Крессвел, Макс Килман, Владимир Цоуфаль, Мохаммед Кудус (Родригес Гидо, 90'), Карлос Солер (Дэнни Ингс, 75'), Лукас Пакета, Tomas Soucek Предупреждения: Юри Тилеманс (45 + 5'), Аарон Крессвел (45 + 5'), Tomas Soucek (63'), Морган Роджерс (65'), Эдсон Альварес (69')