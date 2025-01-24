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    В Федерации футбола Нигерии высказались о возможном матче с Россией

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Нигерии
    Менеджер по организации матчей футбольной федерации Нигерии Хайро Пачон дал комментарий относительно возможного товарищеского матча сборной России.

    Наставник сборной России Валерий Карпин
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    Наставник сборной России Валерий Карпин

    «Мы ждем ответа от РФС. Скоро они обо всем официально объявят», — сказал Пачон Sport24.

    Ранее стало известно, что РФС намерен организовать два выездных матча для команды Валерия Карпина. Первый состоится во время мартовского сбора (15 — 25 марта). Сама игра должна пройти с 21 по 25 марта.

    Второй выездной матч сборная России в соответствии с планом должна сыграть в Африке. Он запланирован на последний сбор в году — ноябрьский (08 — 18 ноября). Игра должна пройти с 14 по 18 ноября.

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