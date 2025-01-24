В Федерации футбола Нигерии высказались о возможном матче с Россией

Менеджер по организации матчей футбольной федерации Нигериидал комментарий относительно возможного товарищеского матча сборной России.

«Мы ждем ответа от РФС. Скоро они обо всем официально объявят», — сказал Пачон Sport24.

Ранее стало известно, что РФС намерен организовать два выездных матча для команды Валерия Карпина. Первый состоится во время мартовского сбора (15 — 25 марта). Сама игра должна пройти с 21 по 25 марта.

Второй выездной матч сборная России в соответствии с планом должна сыграть в Африке. Он запланирован на последний сбор в году — ноябрьский (08 — 18 ноября). Игра должна пройти с 14 по 18 ноября.