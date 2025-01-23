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    Лончар: «Акрон» как минимум должен остаться на текущей позиции

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    Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар высказался о перспективах своей команды в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

    Стефан Лончар — полузащитник «Акрона»
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    Стефан Лончар — полузащитник «Акрона»

    «На летних сборах в Турции у меня были некоторые опасения по поводу боеспособности команды. Коллектив серьезно обновлялся. Очень тяжело, когда за 10 дней привозят 20 новых игроков. Но шло время, я видел, как "Акрон" строится, как мы сыгрывались. Уже тогда показывали хороший футбол. Впрочем, после 18 туров мы еще ничего не достигли. Впереди еще почти половина сезона. Команда как минимум должна остаться на текущей позиции, как максимум — подняться в таблице как можно выше.

    Могу выделить матчи с "Ростовом" и "Крыльями Советов", а особняком стоит игра против "Зенита". Мы тогда длительное время провели в обороне, потому что в начале второго тайма удалили одного из наших игроков», — сказал Лончар «Матч ТВ».

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