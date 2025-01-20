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    «Челси» — «Вулверхэмптон»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В матче 22-го тура английской Премьер-лиги «Челси» примет «Вулверхэмптон» на «Стэмфорд Бридж». Событие состоится 20 января в 23:00 по мск.

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    «Челси» сильно сдал позиции в последний месяц. «Аристократы» не смогли выиграть 5 матчей подряд — 2 поражения и 3 ничьи. В прошлом туре на «Стэмфорд Бридж» «синие» принимали «Борнмут» и сыграли с ним вничью 2:2. До этого была мировая 1:1 в дерби с «Кристал Пэлас». В связи с потерей очков «Челси» опустился на 6-е место в таблице. Сейчас у хозяев 37 очков.

    «Вулверхэмптон», несмотря на два подряд поражения, пока что держится в стороне от зоны вылета. Однако «волки» могут опуститься туда уже в следующем туре, поскольку «Ипсвич», идущий на 18-й позиции, имеет те же 16 пунктов, что и они. В последних двух турах «Вулверхэмптон» проиграл «Ноттингем Форест» и «Ньюкаслу» с одинаковым результатом 0:3.

    Календарь и таблица АПЛ

    Прогнозы и ставки

    «Челси» проиграл 3 матча из 4 последних против «Вулверхэмптона». В прошлый раз «аристократы» прервали серию, разгромив «волков» на выезде 6:2.

    • «Челси» — фаворит букмекеров за 1.40. Ставки на ничью принимаются с котировкой 5.50, на победу «Вулверхэмптона» — с коэффициентом 7.30.

    • Аналитики LiveSport.Ru выкатили прогноз с коэффициентом 2.30.

    • ИИ поставил на победу «Челси» со счетом 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Челси» — «Вулверхэмптон» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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