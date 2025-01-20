Источник: Анчелотти покинет «Реал» в конце сезона

По информации Onda Cero, Анчелотти принял решение покинуть пост главного тренера «Реала» после завершения текущего сезона.
Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес может уволить Анчелотти еще до весны в том случае, если команда не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов. После этого временным тренером «сливочных» может стать директор клуба Сантьяго Солари.
«Реал» занимает 20-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов после шести туров. В оставшихся матчах общего этапа «Королевский клуб» сыграет с «Зальцбургом» и «Брестом».
Напомним, сообщалось, что летом 2025 года пост главного тренера «Реала» займет Хаби Алонсо, который в настоящее время работает в леверкузенском «Байере».
«Реал» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги после 20 туров.