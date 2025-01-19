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    «Унион» был сильнее «Майнца» в матче Бундеслиги

    «Унион» — «Майнц»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 18-го тура немецкой Бундеслиги «Унион» на своем поле был сильнее «Майнца» со счетом 2:1.

    Роберт Сков
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    Роберт Сков

    Уже на первой минуте Бенедикт Холлербах вывел хозяев вперед.

    На пятой минуте Надим Амири сравнял счет с пенальти.

    На 24-й минуте Роберт Сков с 11-метрового снова вывел «Унион» вперед. Этот гол в итоге и стал победным.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Унион — Майнц 2:1
    Голы: 1:0 Бенедикт Холлербах (1'), 1:1 Надим Амири (пенальти) (5'), 2:1 Роберт Сков (пенальти) (24') Унион: Александер Шволов, Диогу Лейте, Леопольд Кверфельд, Данило Дуки, Йосип Юранович (Кристофер Триммель, 60'), Алёша Кемляйн, Яник Хаберер, Андраш Шефер (Рани Хедира, 72'), Роберт Сков (Jerome Roussillon, 85'), Бенедикт Холлербах (Ласло Бенеш, 85'), Жордан Сьебатшё Майнц: Робин Центнер, Филипп Мвене (Nikolas Veratschnig, 85'), Штефан Белл (Максим Лайч, 76'), Данни да Коста (Андреас Ханше-Ольсен, 61'), Ли Джэ Сон, Пауль Небель, Надим Амири, Кайсю Сано, Антони Каси (Нельсон Вайпер, 61'), Доминик Кор, Арминдо Зиб (Сильван Видмер, 61') Предупреждения: Антони Каси (26'), Алёша Кемляйн (32'), Штефан Белл (32'), Леопольд Кверфельд (86')

    Для столичного клуба это первая победа под руководством Стефана Бамугарта.

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