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    Семшов — о победе «Байера»: Стабильность состава из года в год — это очень большое дело

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    Экс-футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал победу «Байера» в матче 18-го тура Бундеслиги против «Боруссии» М (3:1).

    Хаби Алонсо — главный тренер «Байера»
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    Хаби Алонсо — главный тренер «Байера»

    «Забитый гол раскрепостил игроков "Байера". Команда из Менхенгладбаха начала 2025 год крайне неудачно. У них три поражения подряд, и они опустились незаслуженно низко в турнирной таблице. А "Байер" гонится за "Баварией".

    На примере "Байера" мы видим, что стабильность состава из года в год — это очень большое дело», — заявил Семшов «Матч ТВ».

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    • После этого матча «Байер» занимает 2-е место в таблице Бундеслиги с 41-м очком в активе после 18-и туров.

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