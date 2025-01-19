Семшов — о победе «Байера»: Стабильность состава из года в год — это очень большое дело

Экс-футболист сборной Россиипрокомментировал победу в матче 18-го тура Бундеслиги против(3:1).

«Забитый гол раскрепостил игроков "Байера". Команда из Менхенгладбаха начала 2025 год крайне неудачно. У них три поражения подряд, и они опустились незаслуженно низко в турнирной таблице. А "Байер" гонится за "Баварией".

На примере "Байера" мы видим, что стабильность состава из года в год — это очень большое дело», — заявил Семшов «Матч ТВ».

После этого матча «Байер» занимает 2-е место в таблице Бундеслиги с 41-м очком в активе после 18-и туров.