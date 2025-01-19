Балахнин высказался о возможном переходе Голенкова в «Локомотив»

Российский тренерподелился мнением о возможном переходе нападающего

«В "Локомотиве" сейчас хорошее нападение. У Воробьёва вообще пик, он на подъёме. Но всегда есть какие-то тактические вещи, чтобы разнообразить игру или в какой-то момент её усилить. В "Локомотиве" знают, что им нужно. Не вижу прямо явного усиления в лице Голенкова, но общекомандное — да.

Может быть, Голенков там и выстрелит. Конечно, хотелось бы, чтобы он остался в "Ростове", но ему нужно расти. "Локо" будет серьёзным вызовом для него, где можно бороться за что-то. Голенков уже давно в "Ростове", не хочу говорить, что он застоялся, но переход в топ-клуб пойдёт ему на пользу», — сказал Балахнин Чемпионату.

Ранее сообщалось о том, что «Локомотив» рассматривает возможности приобретения Егора Голенкова из «Ростова» или Ивана Сергеева из «Крыльев Советов».

В нынешнем сезоне нападающий ростовской команды провел 14 матчей в рамках РПЛ, забил 4 гола и сделал голевую передачу.