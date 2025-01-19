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    «Локомотив» может подписать Сергеева или Голенкова

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    «Локомотив» хочет подписать нападающего во время зимнего трансферного окна.

    Егор Голенков
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    Егор Голенков

    По информации «Чемпионата», в шорт-лист клуба входят нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев и форвард «Ростова» Егор Голенков.

    Также сообщается, что «Локомотив» отказался от трансфера форварда «Рубина» Мирлинда Даку, за которого потребовали 8 млн евро.

    «Локомотив» ищет форварда на международном рынке. Клуб вёл переговоры по Коялипу из софийского ЦСКА, но игрок ушёл во французский «Ланс». Если не удастся договориться о трансфере нападающего иностранца, то клуб обратится к российскому шорт-листу«, — добавил источник издания.

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