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    Бывший защитник «Ромы» возглавил «Уфу»

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    «Уфа» сообщила о назначении Омари Тетрадзе на пост главного тренера.

    Омари Тетрадзе
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    Омари Тетрадзе

    «Сегодня провели первое этому году совещание правления футбольного клуба "Уфа", на котором определили дальнейший вектор развития нашей команды.

    По итогам встречи приняли решение назначить главным тренером команды "ФК Уфа" Омари Михайловича Тетрадзе.

    Поставил все необходимые задачи, а именно — уверенно закрепиться в Первой лиге», — написал в своем телеграм-канале исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Руслан Хабибов.

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