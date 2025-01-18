ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдуард СперцянУсиленная подготовка. Клубы топ-6 РПЛ вовсю строят планы на вторую часть сезона
    Все новости спорта

    «Леганес» — «Атлетико»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Атлетико Леганес Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В рамках 20-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» на выезде сыграет с «Леганесом». Игра состоится 18 января в 18:15 по мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Леганес» перед этим матчем показал неплохие результаты. Все до сих пор помнят выездную победу 1:0 над «Барселоной». После этого, правда, хозяева успех развить не смогли, так как столкнулись с «Вильярреалом» и проиграли 2:5. В последнем туре «Леганес» сыграл вничью 1:1 с «Эспаньолом». В турнирной таблице чемпионата Испании хозяева занимают 16-е место с 19 очками на счету.

    «Атлетико» продолжает показывать лучшие результаты в турнире. Благодаря этому команда Диего Симеоне лидирует в таблице с 44 очками, опережая «Реал» на один пункт. Серия «матрасников» поражает. Они выиграли 15 матчей с учетом всех турниров, и, похоже, на этом не собираются останавливаться. Ранее в Примере мадридцы обыграли 2:1 «Барселону» и всухую одолели «Осасуну» 1:0.

    Прогнозы и ставки

    В прошлый раз «Атлетико» выиграл 3:1. Так что в этом туре подопечные Симеоне могут отправить «Леганес» в зону вылета.

    Абзац

    • Букмекеры дают 8.00 на победу «Леганеса» и 1.49 на победу «Атлетико».

    • Аналитики сайта LiveSport.Ru считают, что у «Леганеса» нет никаких шансов остановить машину Симеоне. Ставки на игру можно посмотреть в этом прогнозе.

    • Искусственный интеллект решил удивить прогнозом и сгенерировал ничью 3:3.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Леганес» — «Атлетико» смотрите на сайте LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 1500USDНовым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Ювентус» беспроигрышную серию «Милана»?
  • «Ювентус» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Мерсисайдцы» не упустят возможность оторваться от «Арсенала» в таблице
  • «Брентфорд» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Атлетико» удержит лидерство в Примере
  • «Леганес» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус €300 за пополнение счёта
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.79
  • Экспресс дня 18 января
  • Сегодня в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ювентус — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Брентфорд — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Леганес — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ланс — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Аталанта — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.32
  • Прогноз на матч Хетафе — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Арсенал — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры