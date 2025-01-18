В рамках 20-го тура испанской Примеры мадридскийна выезде сыграет с. Игра состоится 18 января в 18:15 по мск.

«Леганес» перед этим матчем показал неплохие результаты. Все до сих пор помнят выездную победу 1:0 над «Барселоной». После этого, правда, хозяева успех развить не смогли, так как столкнулись с «Вильярреалом» и проиграли 2:5. В последнем туре «Леганес» сыграл вничью 1:1 с «Эспаньолом». В турнирной таблице чемпионата Испании хозяева занимают 16-е место с 19 очками на счету.

«Атлетико» продолжает показывать лучшие результаты в турнире. Благодаря этому команда Диего Симеоне лидирует в таблице с 44 очками, опережая «Реал» на один пункт. Серия «матрасников» поражает. Они выиграли 15 матчей с учетом всех турниров, и, похоже, на этом не собираются останавливаться. Ранее в Примере мадридцы обыграли 2:1 «Барселону» и всухую одолели «Осасуну» 1:0.

Прогнозы и ставки

В прошлый раз «Атлетико» выиграл 3:1. Так что в этом туре подопечные Симеоне могут отправить «Леганес» в зону вылета.

Абзац

Букмекеры дают 8.00 на победу «Леганеса» и 1.49 на победу «Атлетико».

Аналитики сайта LiveSport.Ru считают, что у «Леганеса» нет никаких шансов остановить машину Симеоне. Ставки на игру можно посмотреть в этом прогнозе.

считают, что у «Леганеса» нет никаких шансов остановить машину Симеоне. Ставки на игру можно посмотреть в этом прогнозе. Искусственный интеллект решил удивить прогнозом и сгенерировал ничью 3:3.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Леганес» — «Атлетико» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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