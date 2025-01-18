Мадридский «Атлетико» на выезде сыграет против «Леганеса» в 20-м туре испанской Примеры. Поединок пройдет 18 января и начнется в 18:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Леганес» — «Атлетико», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Леганес»

Турнирное положение: Коллектив из пригорода Мадрида с 19 набранными очками идет на 15 строке в таблице и на три пункта опережает зону вылета.

«Леганес» выиграл четыре поединка из 19 проведенных, а также семь матчей свел вничью и потерпел восемь фиаско, разница мячей составляет 18:29.

Последние матчи: Несколько дней тому назад «огурцы» в рамках 1/8 финала Кубка Испании смогли обыграть на выезде лидера Сегунды «Альмерию» со счетом 3:2 и вышли в четвертьфинал турнира. А в предыдущих играх чемпионата страны они дома крупно уступили «Вильярреалу» 2:5 и сыграли вничью на выезде с «Эспаньолом» 1:1 в прошлом туре.

Не сыграют: Оскар Родригес дисквалифицирован, а Энрик Франкеса — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: За предыдущие девять поединков в рамках Примеры «Леганес» смог отпраздновать три виктории, не пропустив в данных поединках ни одного мяча. Также за это время команда расписала две мировые и потерпела четыре проигрыша проигрыша, причем в трех случаях с крупным счетом и на своем поле. А с учетом всех турниров «огурцы» вышли победителями в трех матчах из пяти предыдущих, побеждая каждый раз в гостях, но только раз в рамках чемпионата, одолев сенсационно 1:0 «Барселону».

«Атлетико»

Турнирное положение: Коллектив из Мадрида с 44 набранными очками разместился на первой строке в таблице, но «Реал» отстает всего на балл.

«Атлетико» выиграл 13 игр из 19 проведенных, пять встреч свел вничью и потерпел одно поражение, разница забитых и пропущенных составляет 34:12.

Последние матчи: Накануне «матрасники» в рамках 1/8 финала Кубка Испании в гостях разгромили «Эльче» из Сегунды со счетом 4:0. В последней же встрече чемпионата они дома минимально выиграли у «Осасуны» со счетом 1:0, а туром ранее на выезде переиграли «Барселону» со счетом 2:1.

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Состояние команды: Сейчас у мадридского клуба серия из 15 викторий подряд во всех турнирах. Непосредственно в рамках Примеры за это время «индейцы» добыли восемь викторий, шесть из которых были без пропущенных мячей.

Последний раз мадридцы теряли очки в чемпионате еще в конце октября, проиграв тогда в Севильи «Бетису» со счетом 0:1. А без забитого гола «Атлетико» уходил только раз за предыдущие 19 игр.

Статистика для ставок

«Атлетико» выиграл восемь предыдущих игр Примеры

У «Леганеса» всего одна виктория за шесть минувших встреч чемпионата Испании

«Атлетико» выиграл и «Леганеса» трижды за четыре предыдущие очных поединка при одной мировой, пропустив за это время лишь гол

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Атлетико» букмекеры дают коэффициент 1.52. Ничья оценена в 4.37, а победа «Леганеса» оценена в 7.70.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.10 и 1.80 соответственно.

Прогноз: Прогнозируем, что «Атлетико» продлит свою победную серию и одолеет команду из низов, с которой к тому же имеет отличную статистику в очных противостояниях.

Рекомендуемая ставка: победа «Атлетико» с форой (-1) за 1.83.

Прогноз: А вторым вариантом рассмотрим здесь сухую викторию «матрасников», ведь они пропустили от «Леганеса» только раз за четыре предыдущие очные игры.

Ставка: «Атлетико» победит и не пропустит за 2.07.