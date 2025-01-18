ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дарвин НуньесУбойная сила. Рашфорд, Нуньес, Влахович и еще 7 лучших нападающих, доступных в январе Ислам Махачев и Арман ЦарукянНокаут от Царукяна, гильотина Прохазки и еще 5 необычных ставок на бои UFC 311 Мохамед СалахНовая экономическая реальность. Совсем скоро трансферы от 100 млн евро станут редкостью
    Все новости спорта

    «Атлетико» удержит лидерство в Примере

    «Леганес» — «Атлетико». Ставка (к. 1.83) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 18 января 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Леганес Прогнозы на Атлетико Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Леганес» — «Атлетико»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Атлетико»
    Мадридский «Атлетико» на выезде сыграет против «Леганеса» в 20-м туре испанской Примеры. Поединок пройдет 18 января и начнется в 18:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Леганес» — «Атлетико», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 18 Января 2025 года

    Леганес

  • Леганес
    •  Леганес 18:15 Атлетико

    Атлетико

  • Мадрид
    •

    «Леганес»

    Турнирное положение: Коллектив из пригорода Мадрида с 19 набранными очками идет на 15 строке в таблице и на три пункта опережает зону вылета.

    «Леганес» выиграл четыре поединка из 19 проведенных, а также семь матчей свел вничью и потерпел восемь фиаско, разница мячей составляет 18:29.

    Леганес — Атлетико: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Несколько дней тому назад «огурцы» в рамках 1/8 финала Кубка Испании смогли обыграть на выезде лидера Сегунды «Альмерию» со счетом 3:2 и вышли в четвертьфинал турнира. А в предыдущих играх чемпионата страны они дома крупно уступили «Вильярреалу» 2:5 и сыграли вничью на выезде с «Эспаньолом» 1:1 в прошлом туре.

    Не сыграют: Оскар Родригес дисквалифицирован, а Энрик Франкеса — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: За предыдущие девять поединков в рамках Примеры «Леганес» смог отпраздновать три виктории, не пропустив в данных поединках ни одного мяча. Также за это время команда расписала две мировые и потерпела четыре проигрыша проигрыша, причем в трех случаях с крупным счетом и на своем поле. А с учетом всех турниров «огурцы» вышли победителями в трех матчах из пяти предыдущих, побеждая каждый раз в гостях, но только раз в рамках чемпионата, одолев сенсационно 1:0 «Барселону».

    «Атлетико»

    Турнирное положение: Коллектив из Мадрида с 44 набранными очками разместился на первой строке в таблице, но «Реал» отстает всего на балл.

    «Атлетико» выиграл 13 игр из 19 проведенных, пять встреч свел вничью и потерпел одно поражение, разница забитых и пропущенных составляет 34:12.

  • Новый Маркиньос для европейских топ-клубов. Почему Витор Рейс стал целью «Ман Сити» и «Реала»
  • Витор Рейс уже в этом году присоединится к одному из ведущих клубов Европы
  • 14/01/2025

    • Последние матчи: Накануне «матрасники» в рамках 1/8 финала Кубка Испании в гостях разгромили «Эльче» из Сегунды со счетом 4:0. В последней же встрече чемпионата они дома минимально выиграли у «Осасуны» со счетом 1:0, а туром ранее на выезде переиграли «Барселону» со счетом 2:1.

    Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Состояние команды: Сейчас у мадридского клуба серия из 15 викторий подряд во всех турнирах. Непосредственно в рамках Примеры за это время «индейцы» добыли восемь викторий, шесть из которых были без пропущенных мячей.

    Последний раз мадридцы теряли очки в чемпионате еще в конце октября, проиграв тогда в Севильи «Бетису» со счетом 0:1. А без забитого гола «Атлетико» уходил только раз за предыдущие 19 игр.

    Статистика для ставок

    • «Атлетико» выиграл восемь предыдущих игр Примеры

    • У «Леганеса» всего одна виктория за шесть минувших встреч чемпионата Испании

    • «Атлетико» выиграл и «Леганеса» трижды за четыре предыдущие очных поединка при одной мировой, пропустив за это время лишь гол

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Атлетико» букмекеры дают коэффициент 1.52. Ничья оценена в 4.37, а победа «Леганеса» оценена в 7.70.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.10 и 1.80 соответственно.

    Прогноз: Прогнозируем, что «Атлетико» продлит свою победную серию и одолеет команду из низов, с которой к тому же имеет отличную статистику в очных противостояниях.

    Рекомендуемая ставка: победа «Атлетико» с форой (-1) за 1.83.

    Прогноз: А вторым вариантом рассмотрим здесь сухую викторию «матрасников», ведь они пропустили от «Леганеса» только раз за четыре предыдущие очные игры.

    Ставка: «Атлетико» победит и не пропустит за 2.07.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.30
  • Прогноз на матч Вестерн Юнайтед — Ньюкасл Джетс
  • Футбол
  • Сегодня в 09:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч Джокович — Махач
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Вестерн Сидней Уондерерс — Централ Кост Маринерс
  • Футбол
  • Сегодня в 11:35
    •  2.16
  • Прогноз на матч Сибирь — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Спартак Субботица — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Авангард — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Карабах — Шамахы
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Спартак — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Аль-Таавун — Аль-Наср
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Хатайспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Монпелье — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Леганес» — «Атлетико»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 18.01.2025. Прогнозы на футбол. «Атлетико» удержит лидерство в Примере
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры