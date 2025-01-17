Точилин: Бителло нужно наказать по полной программе

Экс-игрокпрокомментировал информацию о том, что бразилецбольше не хочет играть за москвичей.

«Слава богу, я с таким не сталкивался, но подобная практика в футболе бывала. Здесь нужно вступать в дело юристам "Динамо", чтобы отстаивать свои права. А что касается Бителло, он показывает своими действиями, что больше не хочет играть за "Динамо". Даже если его как-то принудят играть юридическими путями, вряд ли он будет помощником для команды в дальнейшем, потому что против своей воли мало кто будет играть. Думаю, сначала попытаются договориться с агентом футболиста, негласно, а если это никак не поможет, будет подаваться иск в определенные инстанции. У "Зенита" в прошлом сезоне была подобная ситуация с Венделом. Его в итоге все-таки убедили, и ситуацию замяли. Но если игрок так поступает по отношению к своей команде, возникает вопрос, насколько он нужен.

Как наказать? Вот так и надо наказать, по полной программе. Иначе такие истории будут повторяться.

Это был качественный футболист, но я бы не сказал, что он играл ключевую роль в команде. Думаю, что даже внутренними силами "бело-голубые" смогут компенсировать его потерю. Если с ним удастся договориться, и его продадут, то могут купить какого-то другого игрока на эту позицию», — приводит слова Точилина «Евро-Футбол.Ру».

Transfermarkt оценивает стоимость Бителло в 12 миллионов евро. В текущем сезоне он провел за «Динамо» 20 матчей, забил один гол и сделал девять результативных передач.