Раньери: Летом завершу тренерскую карьеру

Знаменитый итальянский наставник, возглавляющий сейчас, сообщил, что принял решение завершить тренерскую карьеру по окончании сезона.

«Клуб будет искать нового тренера, способного вывести команду в элиту итальянского и европейского футбола. В конце сезона я прекращу тренерскую работу, пора сказать "хватит" и закончить», — приводит слова Раньери Rai Sport.

В своей богатой тренерской карьере 73-летний Раньери возглавлял «Челси», «Фиорентину», «Парму», «Наполи», «Валенсию», «Ювентус», «Лестер», «Фулхэм», «Монако», «Интер», «Атлетико» и другие клубы.

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«Рому» он возглавил в ноябре 2024 года. В 2016-м Раньери был признан лучшим тренером года по версии ФИФА, когда с «Лестером» сенсационно выиграл АПЛ. В том же году Раньери был введен в Зал славы итальянского футбола.