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    Раньери: Летом завершу тренерскую карьеру

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    Знаменитый итальянский наставник Клаудио Раньери, возглавляющий сейчас «Рому», сообщил, что принял решение завершить тренерскую карьеру по окончании сезона.

    Клаудио Раньери
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    Клаудио Раньери

    «Клуб будет искать нового тренера, способного вывести команду в элиту итальянского и европейского футбола. В конце сезона я прекращу тренерскую работу, пора сказать "хватит" и закончить», — приводит слова Раньери Rai Sport.

    В своей богатой тренерской карьере 73-летний Раньери возглавлял «Челси», «Фиорентину», «Парму», «Наполи», «Валенсию», «Ювентус», «Лестер», «Фулхэм», «Монако», «Интер», «Атлетико» и другие клубы.

    Календарь и таблица Серии А

    «Рому» он возглавил в ноябре 2024 года. В 2016-м Раньери был признан лучшим тренером года по версии ФИФА, когда с «Лестером» сенсационно выиграл АПЛ. В том же году Раньери был введен в Зал славы итальянского футбола.

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