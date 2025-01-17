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    «Айнтрахт» — «Боруссия» Д: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В матче 18-го тура немецкой Бундеслиги франкфуртский «Айнтрахт» сыграет против дортмундской «Боруссии». Команды встретятся на «Дойче Банк Парк». Начало в 22:30 мск.

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    После серии неудач «Айнтрахт» сумел собраться и одержать пару побед. «Орлы» минимально 1:0 выиграли у «Санкт-Паули». После этого хозяева на своем поле уверенно разобрались с «Фрайбургом», разгромив его 4:1. Это была 10-я победа команды в сезоне, которая позволила набрать 33 очка. С этим результатом «Айнтрахт» занимает 3-е место в таблице.

    «Боруссия» после 17 туров имеет 25 очков на счету. Она проиграла два последних матча в турнире, уступив 2:3 «Байеру» и 2:4 «Хольштайну». К матчу гости подошли в статусе 10-й команды Бундеслиги.

    Прогнозы и ставки

    Последний раз во Франкфурте команды встречались 29 октября и сыграли вничью 3:3. В начале этого сезона «шмели» на своем поле одолели «Айнтрахт» 2:0.

    • Букмекеры дают равную оценку шансам команд на победу и предлагают коэффициент 2.65 на оба исхода. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.65.

    • Эксперты LiveSport.Ru ставят на равный бой и результативный поединок. Подробнее о ставках в этом прогнозе.

    • ИИ прогнозирует скромную ничью со счетом 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Айнтрахт» — «Боруссия» Д, а также составы и статистику команд смотрите на сайте LiveCup.Run.

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