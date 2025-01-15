«Рубин» назвал состав на ближайший сбор

Мирлинд Даку Фото: globallookpress.com
Вратари: Евгений Ставер, Артур Нигматуллин, Никита Корец;
защитники: Егор Тесленко, Рустам Ашурматов, Игор Вуячич, Руслан Безруков, Алексей Грицаенко, Илья Рожков, Дмитрий Кабутов, Константин Нижегородов, Рамиль Калмурзин;
полузащитники: Угочукву Иву, Александар Юкич, Богдан Йочич, Александр Ломовицкий, Марат Апшацев, Олег Иванов, Александр Зотов, Велдин Ходжа, Никола Чумич, Валентин Вада, Умарали Рахмоналиев, Никита Васильев;
нападающие: Мирлинд Даку, Касра Тахери, Джоэль Фамейе, Энри Мукба, Марвин Чуни, Дардан Шабанхаджай.
«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.