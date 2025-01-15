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    «Рубин» назвал состав на ближайший сбор

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    «Рубин» назвал имена футболистов, которые отправились на первый сбор в Турцию.

    Мирлинд Даку
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    Мирлинд Даку

    Вратари: Евгений Ставер, Артур Нигматуллин, Никита Корец;

    защитники: Егор Тесленко, Рустам Ашурматов, Игор Вуячич, Руслан Безруков, Алексей Грицаенко, Илья Рожков, Дмитрий Кабутов, Константин Нижегородов, Рамиль Калмурзин;

    полузащитники: Угочукву Иву, Александар Юкич, Богдан Йочич, Александр Ломовицкий, Марат Апшацев, Олег Иванов, Александр Зотов, Велдин Ходжа, Никола Чумич, Валентин Вада, Умарали Рахмоналиев, Никита Васильев;

    нападающие: Мирлинд Даку, Касра Тахери, Джоэль Фамейе, Энри Мукба, Марвин Чуни, Дардан Шабанхаджай.

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