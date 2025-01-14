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    «Монца» неожиданно обыграла «Фиорентину» в матче Серии А

    «Монца» — «Фиорентина»: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Монца» одержала победу над «Фиорентиной» (2:1) в матче 20-го тура итальянской Серии А.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В составе хозяев голы забили Патрик Чиурриа на 44-й минуте и Даниэль Мальдини на 63-й минуте.

    У «Фиорентины» единственный гол записал на свой счет Лукас Бельтран на 74-й минуте с пенальти.

    Футбол. Италия. Серия А
    Монца — Фиорентина 2:1
    Голы: 1:0 Патрик Чиурриа (44'), 2:0 Дэниел Мальдини (63'), 2:1 Лукас Бельтран (пенальти) (74') Монца: Стефано Турати, Армандо Иццо, Роб Холдинг (Kevin Maussi Martins, 46'), Андреа Карбони, Педру Перейра, Варрен Бондо, Алессандро Бьянко (Маттиа Валоти, 90'), Жан-Даниэль Акпа (Самуэль Виньято, 90'), Патрик Чиурриа, Джанлука Капрари (Милан Дюрич, 58'), Дэниел Мальдини (Андреа Петанья, 90') Фиорентина: Давид де Хеа, Робин Гозенс (Фабьяно Паризи, 68'), Лука Раньери, Пьетро Комуццо, Андреа Кольпани (Жонатан Иконе, 68'), Ясин Адли, Амир Ричардсон (Майкл Фолоруншо, 64'), Мойзе Кин, Риккардо Соттиль (Кристиан Куаме, 75'), Альберт Гудмундссон (Лукас Бельтран, 46'), Dodo Предупреждения: Стефано Турати (61'), Педру Перейра (76'), Варрен Бондо (87'), Лука Раньери (87'), Патрик Чиурриа (87')

    После этого матча «Монца» занимает последнее 20-е место в таблице Серии А с 13-ю очками в активе. «Фиорентина» — на 6-й позиции с 32 баллами.

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