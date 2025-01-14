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    «Комо» — «Милан»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Серия A Футбол Италии Комо Милан Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 19-го тура итальянской Серии А «Милан» побывает в гостях у «Комо». Команды сыграют 14 января на стадионе «Джузеппе Синигалья». Начало в 20:30 мск.

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    У «Комо» есть повод для радости. В прошлом туре команда на выезде смогла заработать одно очко в игре с «Лацио», которая закончилась со счетом 1:1. Ранее хозяева обыграли 2:0 «Лечче» и «Рому». Да и в целом у них только одно поражение за последние 5 игр в турнире. Это позволило слегка улучшить свою позицию в таблице. Теперь «горожане» идут на 15-м месте.

    «Милан» не смог продолжить победную полосу после выигрыша Суперкубка Италии, в рамках которого подопечные Консейсау обыграли «Юве» (2:1) и «Интер» (3:2). В прошлом туре чемпионата «россонери» со счетом 1:1 сыграли с «Кальяри». Сейчас у миланцев 28 очков на счету. Они занимают 8-ю позицию.

    Прогнозы и ставки

    Как бы там ни было, «россонери» не проигрывают 7 матчей во всех турнирах, выиграв 4 из них. «Комо» сложно с топами. Последнее поражение ему нанес «Интер».

    • Букмекеры считают «Милан» фаворитом. Цифры составляют 4.30 и 1.91 соответственно.

    • Эксперты LiveSport.Ru уверены, что гости подтвердят свой статус фаворита. Ставки на матч доступны в прогнозе аналитиков сайта.

    • Искусственный интеллект не верит в «Милан» и пошел наперекор прогнозам, сгенерировав счет 1:0 в пользу «Комо».

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Серии А «Комо» — «Милан», а также другие поединки турнира смотрите на сайте LiveCup.Run.

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