Дела «аристократов» в АПЛ ухудшились. Отрезок в четыре поединка был для них безуспешным. «Челси» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (1:1) и «Эвертоном» (0:0), а также проиграл «Фулхэму» (1:2) и «Ипсвичу» (0:2). Отыграться за это команда Марески решила на скромном «Моркаме» в рамках Кубка Англии. «Синие» разнесли соперника со счетом 5:0.
«Борнмут» выдал прекрасную серию матчей, в рамках которой он не проигрывает уже 9 игр. Если «вишни» смогут сломить «Челси», то их серия побед вырастет до трех встреч. Ранее они победили 1:0 «Эвертон» и разгромили 5:1 «Вест Бромвич» в Кубке Англии.
Таблица: «Челси» потерял позиции и теперь идет 4-м с 36 баллами. «Борнмут» преследует первую шестерку, имея 3 очка на своем счету.
Прогнозы и ставки
В первом круге «Челси» минимально победил «Борнмут» на «Виталити» и продлил беспроигрышную серию очных противостояний до шести матчей.
- Букмекеры рассчитывают на то, что «Челси» возьмется за ум. Коэффициенты на победу команд составляют 1.48 и 6.30 соответственно.
- Эксперты LiveSport.Ru полагают, что «Борнмут» насолит планам «аристократов». Ставки на матч можно узнать здесь.
- ИИ считает, что «Челси» выиграет с минимальным результатом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Челси» — «Борнмут» и другие поединки 21-го тура АПЛ смотрите на сайте LiveCup.Run.
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