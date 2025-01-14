14 января «Стэмфорд Бридж» будет принимать домашний матчпротив. Команды сыграют в рамках 21-го тура АПЛ. Встреча начнется в 22:30 по мск.

Дела «аристократов» в АПЛ ухудшились. Отрезок в четыре поединка был для них безуспешным. «Челси» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (1:1) и «Эвертоном» (0:0), а также проиграл «Фулхэму» (1:2) и «Ипсвичу» (0:2). Отыграться за это команда Марески решила на скромном «Моркаме» в рамках Кубка Англии. «Синие» разнесли соперника со счетом 5:0.

«Борнмут» выдал прекрасную серию матчей, в рамках которой он не проигрывает уже 9 игр. Если «вишни» смогут сломить «Челси», то их серия побед вырастет до трех встреч. Ранее они победили 1:0 «Эвертон» и разгромили 5:1 «Вест Бромвич» в Кубке Англии.

Календарь и таблица АПЛ

Таблица: «Челси» потерял позиции и теперь идет 4-м с 36 баллами. «Борнмут» преследует первую шестерку, имея 3 очка на своем счету.

Прогнозы и ставки

В первом круге «Челси» минимально победил «Борнмут» на «Виталити» и продлил беспроигрышную серию очных противостояний до шести матчей.

Букмекеры рассчитывают на то, что «Челси» возьмется за ум. Коэффициенты на победу команд составляют 1.48 и 6.30 соответственно.

Эксперты LiveSport.Ru полагают, что «Борнмут» насолит планам «аристократов». Ставки на матч можно узнать здесь.

полагают, что «Борнмут» насолит планам «аристократов». Ставки на матч можно узнать здесь. ИИ считает, что «Челси» выиграет с минимальным результатом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Челси» — «Борнмут» и другие поединки 21-го тура АПЛ смотрите на сайте LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 300€ Новым игрокам