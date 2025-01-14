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    «Челси» — «Борнмут»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол АПЛ Футбол Англии Челси Борнмут Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    14 января «Стэмфорд Бридж» будет принимать домашний матч «Челси» против «Борнмута». Команды сыграют в рамках 21-го тура АПЛ. Встреча начнется в 22:30 по мск.

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    Дела «аристократов» в АПЛ ухудшились. Отрезок в четыре поединка был для них безуспешным. «Челси» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (1:1) и «Эвертоном» (0:0), а также проиграл «Фулхэму» (1:2) и «Ипсвичу» (0:2). Отыграться за это команда Марески решила на скромном «Моркаме» в рамках Кубка Англии. «Синие» разнесли соперника со счетом 5:0.

    «Борнмут» выдал прекрасную серию матчей, в рамках которой он не проигрывает уже 9 игр. Если «вишни» смогут сломить «Челси», то их серия побед вырастет до трех встреч. Ранее они победили 1:0 «Эвертон» и разгромили 5:1 «Вест Бромвич» в Кубке Англии.

    Календарь и таблица АПЛ

    Таблица: «Челси» потерял позиции и теперь идет 4-м с 36 баллами. «Борнмут» преследует первую шестерку, имея 3 очка на своем счету.

    Прогнозы и ставки

    В первом круге «Челси» минимально победил «Борнмут» на «Виталити» и продлил беспроигрышную серию очных противостояний до шести матчей.

    • Букмекеры рассчитывают на то, что «Челси» возьмется за ум. Коэффициенты на победу команд составляют 1.48 и 6.30 соответственно.

    • Эксперты LiveSport.Ru полагают, что «Борнмут» насолит планам «аристократов». Ставки на матч можно узнать здесь.

    • ИИ считает, что «Челси» выиграет с минимальным результатом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Челси» — «Борнмут» и другие поединки 21-го тура АПЛ смотрите на сайте LiveCup.Run.

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