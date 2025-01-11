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    «Манчестер Сити» — «Солфорд»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Манчестер Сити
    В третьем раунде Кубка Англии «Манчестер Сити» примет «Солфорд». Встреча состоится 11 января в 20:45 по мск.

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    «Горожане» понемногу отходят от шока после их невероятно неудачной серии. 29 декабря команда Пепа Гвардиолы обыграла «Лестер» 2:0, а после этого 4 января разгромила 4:1 «Вест Хэм».

    Скромный представитель Второй лиги Англии «Солфорд» в нынешнем сезоне сражается за путевку в Первую лигу. За последний месяц команда набрала серию из шести побед. Что касается Кубка Англии, то в третий раунд гости прошли благодаря победе 2:0 над «Челтенхэмом».

    Прогнозы и ставки

    Вряд ли «Солфорд» сможет продлить свою серию. «Ман Сити» должен без труда обыграть соперника.

    • Букмекеры не оставляют гостям никаких шансов 1.03 на победу «Ман Сити» и 1.01 на его проход в следующий раунд.

    • Эксперты LiveSport.Ru сделали свой прогноз на этот матч. Ознакомиться с ним можно здесь.

    • ИИ ожидает от «Ман Сити» разгромной победы со счетом 8:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Солфорд» смотрите на LiveCup.Run.

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