11 января в 1/32 финала Кубка Англии по футболу сыграют «Манчестер Сити» и «Солфорд Сити». Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Солфорд Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: Подопечные Хосепа Гвардиолы скромно сражаются за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент команда занимает 6 место турнирной таблицы.

При этом «Манчестер Сити» лишь на 2 очка отстает от четвертого места. А вот в собственные ворота команда пропустила 27 раз в 20 поединках АПЛ.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. Подопечные Гвардиолы сумели одолеть «Вест Хэм» (4:1).

До того команда нанесла поражение «Лестеру» (2:0). При этом чуть ранее подшефные Гвардиолы не смогли обыграть «Эвертон» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Манчестер Сити» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Подопечные Гвардиолы победили в двух своих последних поединках. Да и средняя результативность команды чуточку не дотягивает до 2 голов за матч.

Против «Солфорд Сити» Гвардиола явно выставит номинально второй состав. Резервисты способны проявить свои лучшие качества.

Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются продолжить свой победный путь. Да и столь скромного соперника команда априори обязана выносить вперед ногами.

«Солфорд Сити»

Турнирное положение: «Амми» нынче представляют четвертый по рангу английский дивизион. Ныне команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Солфорд Сити» в 24 матчах отправил 29 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 19 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Амми» минимально переиграли «Милтон Кинс».

До того команда уверенно одолела «Харрогейт». Плюс поединок с «Моркамом» завершился непростой викторией (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Солфорд Сити» добыл 5 побед. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами, не пропустив в свои ворота ни разу.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Амми» бьются за прямой выход в третий по силе дивизион Англии. Да и в последнее время команда серьезно прибавила во всех игровых компонентах.

При этом «Солфорд Сити» ныне смотрится весьма выгодно. Да и в Кубке Англии команда постарается проявить свои лучшие качества.

Причем «амми» в среднем пропускают реже гола за матч. Атака также не блещет, забивая в среднем немногим чаще гола за матч.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с явной оглядкой на тылы. Зато «амми» не пропускают уже 6 матчей кряду.

Статистика для ставок

«Солфорд Сити» победил и не пропускал в 6 своих последних матчах

Подопечные Гвардиолы выиграли в 2 своих последних поединках

«Манчестер Сити» в среднем забивает почти 2 мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.05. Ничья оценена в 15.00, а победа оппонента — в скромные 23.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с принципиально разными коэффициентами — 1.22 и 4.33.

Прогноз: «Амми» палец в рот не клади, да и команда Гвардиолы нынче не столь стабильна.

«Манчестер Сити» вполне может допустить банальную недооценку соперника, да и в этом поединке явно предстанет не в оптимальном кадровом виде.

Ставка: Фора «Солфорд Сити» +2.5 за 2.43.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.50