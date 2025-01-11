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    Команда Гвардиолы пощадит «Солфорд Сити»

    «Манчестер Сити» — «Солфорд Сити». Ставка (к. 2.43) и прогноз на футбол, Кубок Англии, 11 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Солфорд Сити»
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    Эрлинг Холанн
    11 января в 1/32 финала Кубка Англии по футболу сыграют «Манчестер Сити» и «Солфорд Сити». Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Солфорд Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 11 Января 2025 года

    Манчестер Сити

  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 20:45 Солфорд Сити

    Солфорд Сити

  • Солфорд
    •

    «Манчестер Сити»

    Турнирное положение: Подопечные Хосепа Гвардиолы скромно сражаются за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент команда занимает 6 место турнирной таблицы.

    При этом «Манчестер Сити» лишь на 2 очка отстает от четвертого места. А вот в собственные ворота команда пропустила 27 раз в 20 поединках АПЛ.

    Манчестер Сити — Солфорд Сити: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. Подопечные Гвардиолы сумели одолеть «Вест Хэм» (4:1).

    До того команда нанесла поражение «Лестеру» (2:0). При этом чуть ранее подшефные Гвардиолы не смогли обыграть «Эвертон» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Манчестер Сити» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Подопечные Гвардиолы победили в двух своих последних поединках. Да и средняя результативность команды чуточку не дотягивает до 2 голов за матч.

    Против «Солфорд Сити» Гвардиола явно выставит номинально второй состав. Резервисты способны проявить свои лучшие качества.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются продолжить свой победный путь. Да и столь скромного соперника команда априори обязана выносить вперед ногами.

    «Солфорд Сити»

    Турнирное положение: «Амми» нынче представляют четвертый по рангу английский дивизион. Ныне команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем «Солфорд Сити» в 24 матчах отправил 29 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 19 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Амми» минимально переиграли «Милтон Кинс».

    До того команда уверенно одолела «Харрогейт». Плюс поединок с «Моркамом» завершился непростой викторией (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Солфорд Сити» добыл 5 побед. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами, не пропустив в свои ворота ни разу.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Амми» бьются за прямой выход в третий по силе дивизион Англии. Да и в последнее время команда серьезно прибавила во всех игровых компонентах.

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    При этом «Солфорд Сити» ныне смотрится весьма выгодно. Да и в Кубке Англии команда постарается проявить свои лучшие качества.

    Причем «амми» в среднем пропускают реже гола за матч. Атака также не блещет, забивая в среднем немногим чаще гола за матч.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с явной оглядкой на тылы. Зато «амми» не пропускают уже 6 матчей кряду.

    Статистика для ставок

    • «Солфорд Сити» победил и не пропускал в 6 своих последних матчах

    • Подопечные Гвардиолы выиграли в 2 своих последних поединках

    • «Манчестер Сити» в среднем забивает почти 2 мяча за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.05. Ничья оценена в 15.00, а победа оппонента — в скромные 23.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с принципиально разными коэффициентами — 1.22 и 4.33.

    Прогноз: «Амми» палец в рот не клади, да и команда Гвардиолы нынче не столь стабильна.

    «Манчестер Сити» вполне может допустить банальную недооценку соперника, да и в этом поединке явно предстанет не в оптимальном кадровом виде.

    Ставка: Фора «Солфорд Сити» +2.5 за 2.43.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют за 2.50

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    «Манчестер Сити» — «Солфорд Сити»: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 11.01.2025. Прогнозы на футбол. Команда Гвардиолы пощадит «Солфорд Сити»
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