10 января в Дортмундепримет леверкузенскийв рамках поединка 16-го тура немецкой Бундеслиги. Начало игры в 22:30 мск.

Команды возобновляют выступления в чемпионате после небольшой паузы. «Боруссия» в последний раз играла 22 декабря, когда она смогла выиграть на выезде у «Вольфсбурга» со счетом 3:1. «Байер» на день раньше встретился с «Фрайбургом» и одержал разгромную победу со счетом 5:1.

Если хозяева выиграли только один матч из пяти последних, то у «Байера» на данный момент серия из восьми побед подряд во всех турнирах. Что касается конкретно чемпионата, то оба соперника входят в топ-6. «Боруссия» с 25 очками занимает 6-6 место, «Байер» с 32 баллами находится на 2-й позиции.

Прогнозы и ставки

Последние противостояния команд много голов не приносили. Четыре поединка подряд оппоненты на двоих забивают не больше двух голов. При этом «Боруссия» не проигрывает уже четыре матча подряд, а в последних двух встречах была ничья 1:1.

Котировки букмекеров следующие: 3.20 на «Боруссию», 3.75 на ничью, 2.24 на «Байер».

Эксперты LiveSport.Ru на стороне «Байера». Они считают, что у гостей есть все шансы на успех. Прогноз аналитиков можно узнать здесь.

на стороне «Байера». Они считают, что у гостей есть все шансы на успех. Прогноз аналитиков можно узнать здесь. Искусственный интеллект спрогнозировал победу «Байера» со счетом 3:0.

Трансляция матча

Смотрите прямую трансляцию матча «Боруссия» Д — «Байер» и другие поединки чемпионата Германии на сайте LiveCup.Run.

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