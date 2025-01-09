Тренер «Ливерпуля» Слот: Мы действительно ненавидим проигрывать

Главный тренерпрокомментировал поражение своей команды в 1-м матче 1/2 финала Кубка английской лиги против(0:1).

«Что уж там, мы действительно ненавидим проигрывать, но всё же есть и положительный момент: всегда лучше проиграть, когда впереди есть ответный матч. В этой встрече обе команды старались активно прессинговать. Мне сегодняшняя игра понравилась немного больше, чем в воскресенье, хотя она была совершенно иной.

Сегодня мы, безусловно, сыграли достаточно хорошо, чтобы добиться положительного результата. Мы не заслуживали поражения», — приводит слова Слота BBC.

Ответная игра между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» в рамках полуфинала Кубка английской лиги состоится 12-го февраля.