Тренер «Ливерпуля» Слот: Мы действительно ненавидим проигрывать

Арне Слот — главный тренер «Ливерпуля» Фото: globallookpress.com
«Что уж там, мы действительно ненавидим проигрывать, но всё же есть и положительный момент: всегда лучше проиграть, когда впереди есть ответный матч. В этой встрече обе команды старались активно прессинговать. Мне сегодняшняя игра понравилась немного больше, чем в воскресенье, хотя она была совершенно иной.
Сегодня мы, безусловно, сыграли достаточно хорошо, чтобы добиться положительного результата. Мы не заслуживали поражения», — приводит слова Слота BBC.
Ответная игра между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» в рамках полуфинала Кубка английской лиги состоится 12-го февраля.