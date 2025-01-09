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    Тренер «Ливерпуля» Слот: Мы действительно ненавидим проигрывать

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Ливерпуль Тоттенхэм
    Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал поражение своей команды в 1-м матче 1/2 финала Кубка английской лиги против «Тоттенхэма» (0:1).

    Арне Слот — главный тренер «Ливерпуля»
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    Арне Слот — главный тренер «Ливерпуля»

    «Что уж там, мы действительно ненавидим проигрывать, но всё же есть и положительный момент: всегда лучше проиграть, когда впереди есть ответный матч. В этой встрече обе команды старались активно прессинговать. Мне сегодняшняя игра понравилась немного больше, чем в воскресенье, хотя она была совершенно иной.

    Сегодня мы, безусловно, сыграли достаточно хорошо, чтобы добиться положительного результата. Мы не заслуживали поражения», — приводит слова Слота BBC.

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