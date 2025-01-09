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    Селюк сообщил о переходе в «Химки» двух футболистов

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    Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что Фаваз Абдуллахи и Бони Амиан продолжат карьеру в «Химках».

    Фаваз Абдуллахи
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    Фаваз Абдуллахи

    Абдуллахи последние полгода выступал на правах аренды за белорусский клуб «Гомель», а права на него принадлежат кипрскому АПОЭЛу. В его активе 13 игр и два мяча за «Гомель».

    Амиан перешел в «Химки» в январе 2024 года. В последнее время выступал на правах аренды за минское «Динамо».

    «Два моих футболиста, которые появятся в "Химках", делают визы. Уже подписали контракты. Всё нормально.

    Речь идет про Фаваза Абдуллахи из АПОЭЛа и Бони Амиана, который сейчас был в аренде в минском "Динамо" и стал чемпионом.

    Бони пошел в аренду из "Химок" в "Динамо" молодым и подающим надежды футболистом, а вернулся чемпионом. Надеюсь, всё будет хорошо», — приводит слова Селюка «Матч ТВ».

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