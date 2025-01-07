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    Агент: Думаю, «Химки» отпустят Джикию в клуб первой восьмерки РПЛ

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    Владимир Кузьмичев, агент защитника «Химок» Георгия Джикии, сообщил, что подмосковный клуб готов отпустить игрока в клуб из первой восьмерки РПЛ.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    «Тут надо понимать, что если рассматривать вариант в это межсезонье, то в любом случае у Георгия есть действующий контракт. Он его будет соблюдать, он профессионал и уважительно относится к соблюдению своих обязанностей.

    Так что если поступят какие‑то предложения, то в любом случае будут сперва переговоры между "Химками" и другим клубом.

    При этом, насколько я знаю, все обязательства в "Химках" перед футболистами выполняются, несмотря на то, что акционер клуба попал в сложную ситуацию.

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    • Если будет заинтересованность от какого‑то клуба первой восьмерки, то, думаю, мы сможем договориться о том, чтобы переход состоялся. Думаю, в таком случае и "Химки" пойдут навстречу, и сам Георгий сам на какие‑то уступки может пойти. Если вариант будет, нам удастся договориться с "Химками", чтобы Георгий пошел дальше», — приводит слова Кузьмичева «Матч ТВ».

    Джикия перешел в «Химки» в начале сезона в статусе свободного агента после истечения срока контракта со «Спартаком».

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