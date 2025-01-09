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    Левандовский избежал серьезной травмы в матче против «Атлетика»

    Футбол Суперкубок Испании Футбол Испании Атлетик Барселона
    Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский не получил серьезного повреждения в полуфинальном матче Суперкубка Испании против «Атлетика» (2:0).

    Роберт Левандовский — нападающий «Барселоны»
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    Роберт Левандовский — нападающий «Барселоны»

    Как сообщает журналист Тони Хуанмарти, польский форвард сможет принять участие в финале Суперкубка Испании, который состоится 12-го января. Левандовский не получил серьезной травмы.

    В матче против «Атлетика» нападающий не отметился результативными действиями и был заменен на 73-й минуте. Левандовский хромая покинул поле.

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