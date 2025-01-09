Левандовский избежал серьезной травмы в матче против «Атлетика»

Нападающийне получил серьезного повреждения в полуфинальном матче Суперкубка Испании против(2:0).

Как сообщает журналист Тони Хуанмарти, польский форвард сможет принять участие в финале Суперкубка Испании, который состоится 12-го января. Левандовский не получил серьезной травмы.

В матче против «Атлетика» нападающий не отметился результативными действиями и был заменен на 73-й минуте. Левандовский хромая покинул поле.

В нынешнем сезоне польский форвард провел за «Барселону» 18 матчей в рамках Примеры, забил 16 голов и сделал 2 голевые передачи.