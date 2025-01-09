ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктор ОсимхенОсимхен, Мактоминей и еще 13 лучших трансферов первой части европейского сезона 2024/25
    Все новости спорта

    Артур может покинуть «Зенит» и вернуться в Бразилию

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит РПЛ Футбол России Латинская Америка Трансферы
    Известный бразильский журналист Марко Гевес сообщил о желании «Атлетико Минейро» приобрести полузащитника «Зенита» Артура.

    Артур
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артур

    «Что мы знаем, так это то, что "Атлетико" направил предложение "Зениту" по игроку на сумму от 9 до 10 миллионов евро, плюс процентная ставка, если "Атлетико Минейро" в дальнейшем перепродадут Артура. Мне лично известно, что сам Артур очень скучает по своей семье — у него недавно родился ребенок, он готов рассматривать вариант возвращения в Бразилию.

    Клуб может выслушать позицию Халка, однако решение руководства о подписании Артура или другого игрока определенно не будет решающим. Менеджеры "Атлетико" — мегабизнесмены из разных секторов экономики, и они обычно не прислушиваются к мнению других людей в своих решениях.

  • Два бразильских топ-клуба хотят купить Вендела
  • Читайте по теме

    • В Бразилии Артура считают великим футболистом. Универсал, выполняющий важные функции на поле, имеет хорошую скорость на средней и дальней дистанции, обладает отличным дриблингом, пасом и рывком. Здесь его рассматривают, как великолепного футболиста, способного заменить второго после Халка великого игрока Паулиньо, которого обменяли в Палмейрас», — приводит слова Гевеса Bobsoccer.

    Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Артура в восемь миллионов евро. В текущем сезоне он провел в российской Премьер-лиге 11 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» без проблем выйдет в финал Суперкубка Испании?
  • «Реал» — «Мальорка». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • «Лада» справится с главным аутсайдером Востока
  • «Лада» — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • Пройдет ли ПАОК в Кубке Греции АЕК?
  • ПАОК — АЕК. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.97
  • Экспресс дня 9 января 2025 года
  • Сегодня в 22:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Реал — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Лада — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ПАОК — АЕК
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Ахдуд
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Аль-Ахли — Аль-Шабаб
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Куньлунь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Кесслер — Аванесян
  • Теннис
  • Завтра в 07:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры