Артур может покинуть «Зенит» и вернуться в Бразилию

Известный бразильский журналистсообщил о желанииприобрести полузащитника «Зенита»

«Что мы знаем, так это то, что "Атлетико" направил предложение "Зениту" по игроку на сумму от 9 до 10 миллионов евро, плюс процентная ставка, если "Атлетико Минейро" в дальнейшем перепродадут Артура. Мне лично известно, что сам Артур очень скучает по своей семье — у него недавно родился ребенок, он готов рассматривать вариант возвращения в Бразилию.

Клуб может выслушать позицию Халка, однако решение руководства о подписании Артура или другого игрока определенно не будет решающим. Менеджеры "Атлетико" — мегабизнесмены из разных секторов экономики, и они обычно не прислушиваются к мнению других людей в своих решениях.

В Бразилии Артура считают великим футболистом. Универсал, выполняющий важные функции на поле, имеет хорошую скорость на средней и дальней дистанции, обладает отличным дриблингом, пасом и рывком. Здесь его рассматривают, как великолепного футболиста, способного заменить второго после Халка великого игрока Паулиньо, которого обменяли в Палмейрас», — приводит слова Гевеса Bobsoccer.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Артура в восемь миллионов евро. В текущем сезоне он провел в российской Премьер-лиге 11 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.