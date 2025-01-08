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    Стало известно, кто может возглавить сборную Франции после Дешама

    Футбол Сборная Франции Футбол Франции ЧМ-2026 Реал Мадрид
    Сборную Франции после Дидье Дешама, скорее всего, возглавит Зинедин Зидан.

    Зинедин Зидан
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    Зинедин Зидан

    По мнению сразу двух французских изданий L’Equipe и Le Parisien, Зидан является главным кандидатом на замену Дешаму в национальной команде.

    Один из источников отмечает, что Зидан готов ждать столько, сколько потребуется, и не намерен давить в этом вопросе на французскую федерацию футбола.

    Зидан находится без работы с лета 2021 года, когда он ушел из мадридского «Реала».

    Дешам ранее заявил, что покинет пост главного тренера сборной Франции после чемпионата мира 2026 года.

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    • Напомним, сообщалось, что Зидан готов возобновить тренерскую деятельность только ради работы в сборной Франции или «Реале».

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