Стало известно, кто может возглавить сборную Франции после Дешама

Сборнуюпосле Дидье Дешама, скорее всего, возглавит

По мнению сразу двух французских изданий L’Equipe и Le Parisien, Зидан является главным кандидатом на замену Дешаму в национальной команде.

Один из источников отмечает, что Зидан готов ждать столько, сколько потребуется, и не намерен давить в этом вопросе на французскую федерацию футбола.

Зидан находится без работы с лета 2021 года, когда он ушел из мадридского «Реала».

Дешам ранее заявил, что покинет пост главного тренера сборной Франции после чемпионата мира 2026 года.

Напомним, сообщалось, что Зидан готов возобновить тренерскую деятельность только ради работы в сборной Франции или «Реале».