Капелло: Нынешняя версия «Интера» — лучшая из всех, что были у Индзаги

Бывший главный тренервысказался о предстоящем матче между, которые разыграют Суперкубок Италии.

«Я думаю, что нынешняя версия "Интера" — лучшая из всех, что были у них, с тех пор как Симоне Индзаги возглавил команду.

Конечно, отсутствие Тюрама будет заметным. Давление на Лаутаро Мартинеса тоже усилится. Однако я думаю, что ключом к финалу может стать прессинг "Интера". Они были настроены решительно против "Аталанты", почти свирепо. В то же время "Милан" сильно пострадал от давления "Ювентуса" в первом тайме.

Если "Интер" повторит свою игру без мяча из полуфинала, "Милану" придётся нелегко», — приводит слова Капелло Football Italia.

Начало игры запланировано на 22:00 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.