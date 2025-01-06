ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Интер» — «Милан». Онлайн

    Онлайн-трансляция финала Суперкубка Италии «Интер» — «Милан»

    Футбол Суперкубок Италии Футбол Италии Интер Милан
    Вся лентаСамое главное
    Магомед Анкалаев (справа)Чимаев, Анкалаев и еще 4 бойца, которые станут чемпионами UFC в 2025-м «Сибирь» не проигрывает 5 матчей кряду«Сибирь» — в зоне плей-офф, «Куньлунь» приблизился к топ-8, «Нефтехимик» по-прежнему не побеждает Амад ДиаллоИ снова Амад. Заслуженная ничья «МЮ» в Ливерпуле дает Амориму надежду
  • 15:01
    • Юношеская сборная России в 2025 году примет участие в турнире развития УЕФА
  • 14:36
    • Кудерметова вышла во второй круг турнира в Хобарте
  • 14:26
    • «Ливерпуль» может подписать полузащитника «Бетиса»
  • 14:15
    • Вингер «Боруссии» согласовал контракт с «Астон Виллой»
  • 14:07
    • Источник: «Тоттенхэм» не собирается увольнять Постекоглу
    Все новости спорта
    «Интер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Интер»
    «Интер» и «Милан» в Эр-Рияде сыграют между собой в матче за Суперкубок Италии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Интер»

    «Интер» выигрывал Суперкубок Италии в течение последних трех лет. В финале прошлого сезона команда Симоне Индзаги с минимальным счетом обыграла «Наполи» (1:0). В случае победы в сегодняшнем матче «Интер» сравняется с «Ювентусом», но счету которого 9 побед в этом турнире.

    В полуфинале нынешнего розыгрыша Суперкубка Италии «черно-синие» встречались с «Аталантой» и одержали уверенную победу со счетом 2:0. Дубль на свой счет записал Дензел Думфрис.

    «Милан»

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    «Милан» является семикратным обладателем Суперкубка Италии. При этом последний успех «красно-черных» в этом турнире случился целых девять лет назад — в 2016 году «Милан» в финале обыграл «Ювентус» в серии пенальти.

    С туринцами «россонери» сыграли в полуфинале этого розыгрыша турнира. Это был первый матч «Милана» под руководством нового главного тренера Сержиу Консейсау. «Красно-черные» уступали после перерыва с минимальным счетом, но во втором тайме гол Пулишича с пенальти и автогол Гатти принесли «Милану» путевку в финал — 2:1.

    Личные встречи

    Последний раз команды встречались между собой в сентябре прошлого года в рамках 5-го тура Серии А. «Милан» нанес «Интеру» первое и пока единственное поражение «черно-синим» в сезоне со счетом 2:1.

    В последних 10-ти матчах на счету «Интера» 7 побед, «Милан» оказался сильнее в 2-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Интер» — «Милан» с коэффициентом 1.80.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.75
  • Экспресс дня 6 января 2025 года
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Интер — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Депортива Минера — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сивасспор — Бешикташ
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Аль-Таавун — Аль-Кадисия
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Гинар — Сафиуллин
  • Теннис
  • Завтра в 03:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Куньлунь — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры