«Интер» и «Милан» в Эр-Рияде сыграют между собой в матче за Суперкубок Италии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Интер»

«Интер» выигрывал Суперкубок Италии в течение последних трех лет. В финале прошлого сезона команда Симоне Индзаги с минимальным счетом обыграла «Наполи» (1:0). В случае победы в сегодняшнем матче «Интер» сравняется с «Ювентусом», но счету которого 9 побед в этом турнире.

В полуфинале нынешнего розыгрыша Суперкубка Италии «черно-синие» встречались с «Аталантой» и одержали уверенную победу со счетом 2:0. Дубль на свой счет записал Дензел Думфрис.

«Милан»

«Милан» является семикратным обладателем Суперкубка Италии. При этом последний успех «красно-черных» в этом турнире случился целых девять лет назад — в 2016 году «Милан» в финале обыграл «Ювентус» в серии пенальти.

С туринцами «россонери» сыграли в полуфинале этого розыгрыша турнира. Это был первый матч «Милана» под руководством нового главного тренера Сержиу Консейсау. «Красно-черные» уступали после перерыва с минимальным счетом, но во втором тайме гол Пулишича с пенальти и автогол Гатти принесли «Милану» путевку в финал — 2:1.

Личные встречи

Последний раз команды встречались между собой в сентябре прошлого года в рамках 5-го тура Серии А. «Милан» нанес «Интеру» первое и пока единственное поражение «черно-синим» в сезоне со счетом 2:1.

В последних 10-ти матчах на счету «Интера» 7 побед, «Милан» оказался сильнее в 2-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Интер» — «Милан» с коэффициентом 1.80.