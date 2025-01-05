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    «Фулхэм» — «Ипсвич»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    5 января в Лондоне на «Крейвен Коттедж» «Фулхэм» примет «Ипсвич» в рамках 20-го тура чемпионата Англии. Поединок начнется в 17:00 мск.

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    Не сказать, что «Фулхэм» показал выдающие результаты в декабре, однако команда продемонстрировала боевой характер. «Коттеджеры» отобрали очки сразу у трех соперников из топ-4. Хозяева сыграли вничью с «Арсеналом» 1:1 и «Ливерпулем» 2:2. 26 декабря в лондонском дерби они смогли обыграть «Челси» 2:1 на «Стэмфорд Бридж». Последним результатом стала ничья с «Борнмутом» (2:2).

    «Ипсвич» продолжает битву за выживание. В прошлом туре гости даже смогли обыграть «Челси» 2:0. Из зоны вылета команду это не вывело, она потеряла очки в матчах с «Арсеналом» (0:1) и «Ньюкаслом» (0:4). В принципе «трактористы» вполне могут посетовать на непростой календарь. Но факт остается фактом — «Таун» бореться за выживание.

    Календарь и таблица АПЛ

    В таблице АПЛ «Фулхэм» имеет 29 очков и занимает 9-е место, а «Ипсвич» с 15 очками занимает 18-ю строчку.

    Прогнозы и ставки

    В конце августа «Ипсвич» принимал «Фулхэм» и смог добыть ничью 1:1. В общей картине у «коттеджеров» перевес по количеству побед.

    • Букмекеры считают «Фулхэм» фаворитом поединка за 1.63, ставки на победу «Ипсвича» принимаются с котировкой 5.50, а на ничью можно поставить за 4.15.

    • Эксперты LiveSport.Ru согласны с оценками букмекеров и ожидают от «Фулхэма» продолжение беспроигрышной серии. Ставки можно узнать здесь.

    • Искусственный интеллект полагает, что матч завершится со счетом 1:0 в пользу «Фулхэма».

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Фулхэм» — «Ипсвич» можно посмотреть на сайте LiveCup.Run.

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