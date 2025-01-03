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    Слуцкий: Без Дзюбы «Акрон» был бы значительно ниже

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    Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий раскритиковал клубы, которые отказались от подписания бывшего капитана сборной России Артема Дзюбы.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    В начале сентября Дзюба стал игроком тольяттинского «Акрона».

    «Когда Дзюба был без команды, я говорил: "Ребята, кто хочет сорвать джекпот, кто хочет реально, чтобы команда сразу получила тройное повышение к своему уровню — берите Дзюбу". При всем уважении к "Акрону", не будь там сейчас Артема, команда бы была значительно ниже.

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    • Три гола и три ассиста, которые Дзюба сделал, — это большая статистика за 10 матчей, которые он провел. И команды, которые не берут его под предлогом "ой, у него плохая репутация"... Ну, вот они его не взяли, а он же им и забил, воткнул. А их не смущает репутация, что он там без одного мяча лучший бомбардир за всю историю российского футбола за все времена? Если все эти вещи перевешивают то, что он принимал участие во всяких шоу, то они идиоты! Я другого слова не подберу», — сказал Слуцкий в выпуске программы DASH.

    «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

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