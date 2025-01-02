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    • «Интер» — «Аталанта»: стартовые составы команд на Суперкубок Италии
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    «Интер» — «Аталанта»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Суперкубок Италии Футбол Италии Аталанта Интер
    2 января в Саудовской Аравии состоится первый полуфинал Суперкубка Италии, в рамках которого «Интер» сыграет с «Аталантой». Команды начнут в 22:00 по мск.

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    «Интер» перед этим поединком набрал серию побед из четырех результатов, не пропустив при этом ни одного мяча. «Нерадзурри» разгромили 6:0 «Лацио» и 3:0 «Кальяри», а также обыграли «Удинезе» и «Комо» со счетом 2:0.

    «Аталанта» не проигрывает 4 поединка — 3 победы и ничья. Мировую «бергамаски» расписали с «Лацио» (1:1). Подопечные Гасперини разгромили «Чезену» 6:1 в Кубке Италии, а в Серии А одолели «Эмполи» 3:2 и «Кальяри» 1:0.

    В прошлом розыгрыше «Аталанта» участия в турнире не принимала, а «Интер» по итогу стал победителем.

    Прогнозы и ставки

    Команды уже пересекались в этом сезоне. В конце августа «Интер» разгромил «Аталанту» 4:0 в рамках Серии А, продлив серию побед шести игр.

    • Букмекеры высоко оценивают шансы «Интера» на проход в финал — 1.57 против 2.50. Ставки на победу в матче без учета дополнительного времени принимаются с коэффициентами 2.07 и 3.75.

    • Эксперты LiveSport.Ru в первую очередь рассчитывают увидеть больше 2.5 голов. Подробнее о ставках на игру в прогнозе редакции.

    • ИИ не согласен ни с букмекерами, ни с аналитика LiveSport.Ru. Он пророчит «Аталанте» победу со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Интер» — «Аталанта» смотрите на LiveCup.Run. На сайте вы также найдете предматчевую статистику, стартовые составы и коэффициенты букмекеров.

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