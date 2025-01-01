Линекер считает, что «Ливерпуль» станет чемпионом АПЛ

Экс-футболист сборной Англиивысказался о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне АПЛ.

«Ливерпуль выглядит очень впечатляюще. У них большой отрыв. "Ноттингем" идет на втором месте, для них это большое достижение.

Честно говоря, не представляю, что кто-то сможет приблизиться к "Ливерпулю". Считаю, что их уже не остановить», — сказал Линекер Metro.

После 18-и туров в английской Премьер-лиге «мерсисайдцы» занимают 1-е место в таблице с 45-ю очками в активе. «Ноттингем Форест» располагается на 2-й позиции с 37-ю баллами, а 3-ку лидеров замыкает «Арсенал» (36).