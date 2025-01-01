ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Альваро Мората Яркий Евро-2024 и скандальный «Золотой мяч». Колыванов, Пименов и Шмурнов подводят итоги европейского футбольного года
  • 07:36
    • Сборная США победила Канаду и с первого места вышла в плей-офф МЧМ-2025
  • 03:55
    • Швеция обыграла Чехию на МЧМ-2025 и возглавила группу В
    Все новости спорта

    Линекер считает, что «Ливерпуль» станет чемпионом АПЛ

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ливерпуль Ноттингем Форест Арсенал
    Экс-футболист сборной Англии Гари Линекер высказался о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне АПЛ.

    Арне Слот — главный тренер «Ливерпуля»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Арне Слот — главный тренер «Ливерпуля»

    «Ливерпуль выглядит очень впечатляюще. У них большой отрыв. "Ноттингем" идет на втором месте, для них это большое достижение.

    Честно говоря, не представляю, что кто-то сможет приблизиться к "Ливерпулю". Считаю, что их уже не остановить», — сказал Линекер Metro.

  • Яркий Евро-2024 и скандальный «Золотой мяч». Колыванов, Пименов и Шмурнов подводят итоги европейского футбольного года
  • Подводим итоги уходящего 2024-го футбольного года в Европе и мире
  • Вчера

    • После 18-и туров в английской Премьер-лиге «мерсисайдцы» занимают 1-е место в таблице с 45-ю очками в активе. «Ноттингем Форест» располагается на 2-й позиции с 37-ю баллами, а 3-ку лидеров замыкает «Арсенал» (36).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выиграет ли «Арсенал» у «Брентфорда» в первый день нового года?
  • «Брентфорд» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Справится ли «Фила» с «Сакраменто»?
  • «Сакраменто» — «Филадельфия». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Прервётся ли победная серия «Атланты»?
  • «Денвер» — «Атланта». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.20
  • Экспресс дня 1 января 2025 года
  • Сегодня в 10:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Брентфорд — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Сакраменто — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Денвер — Атланта
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Хьюстон — Даллас
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Торонто — Бруклин
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Сандерленд — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фриц — Чжан
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Хапоэль Беэр-Шева — Маккаби Тель-Авив
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры