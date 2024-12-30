Источник: Поляцкин назначен гендиректором «Химок»

назначен на пост генерального директора подмосковных. Об этом сообщает Чемпионат.

«Поляцкин назначен. Команде пообещали, что с клубом всё будет хорошо, несмотря на ситуацию с Туфаном Садыговым, который находится на домашнем аресте. Окончательно ситуация прояснится к концу января», — добавил источник Чемпионата.

Ранее Поляцкин работал спортивным менеджером. Назначение функционера в «Химки» должно было состоятся раньше, но у инвестора клуба Туфана Садыгова начались судебные процессы.

Подмосковная команда занимает 13-е место в таблице российской Премьер-лиги с 16-ю очками в активе после 18-и туров.