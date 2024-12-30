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    Источник: Поляцкин назначен гендиректором «Химок»

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    Дмитрий Поляцкин назначен на пост генерального директора подмосковных «Химок». Об этом сообщает Чемпионат.

    «Химки»
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    «Химки»

    «Поляцкин назначен. Команде пообещали, что с клубом всё будет хорошо, несмотря на ситуацию с Туфаном Садыговым, который находится на домашнем аресте. Окончательно ситуация прояснится к концу января», — добавил источник Чемпионата.

    Ранее Поляцкин работал спортивным менеджером. Назначение функционера в «Химки» должно было состоятся раньше, но у инвестора клуба Туфана Садыгова начались судебные процессы.

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