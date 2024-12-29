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    Гвардиола — о победе «Ман Сити»: Мы не испытываем удовольствия, только облегчение

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе своей команды в матче 19-го тура английской Премьер-лиги против «Лестера» (2:0).

    Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити»
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    Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити»

    «Наше настроение улучшилось. Во втором тайме было тяжело, соперник играл намного лучше. Нам не хватает сил, чтобы поддерживать уровень все 90 минут. Надеюсь, Новый год поможет нам прийти в норму. Чтобы добиваться результатов, нужно что-то делать. В (сегодняшнем матче) было много хорошего, учитывая нашу ситуацию.

    Мы не испытываем удовольствия, только облегчение. Мы делали невероятные вещи в течение многих лет. Этот результат — не самый лучший», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

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    • После этого матча «Манчестер Сити» занимает 5-е место в таблице АПЛ с 31-м очком в активе. В следующем поединке «горожане» сыграют против «Вест Хэма» 4-го января 2025-го года.

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