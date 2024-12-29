Гвардиола — о победе «Ман Сити»: Мы не испытываем удовольствия, только облегчение

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче 19-го тура английской Премьер-лиги против(2:0).

«Наше настроение улучшилось. Во втором тайме было тяжело, соперник играл намного лучше. Нам не хватает сил, чтобы поддерживать уровень все 90 минут. Надеюсь, Новый год поможет нам прийти в норму. Чтобы добиваться результатов, нужно что-то делать. В (сегодняшнем матче) было много хорошего, учитывая нашу ситуацию.

Мы не испытываем удовольствия, только облегчение. Мы делали невероятные вещи в течение многих лет. Этот результат — не самый лучший», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

После этого матча «Манчестер Сити» занимает 5-е место в таблице АПЛ с 31-м очком в активе. В следующем поединке «горожане» сыграют против «Вест Хэма» 4-го января 2025-го года.