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    Спортивный юрист: Допуск российских сборных и клубов к турнирам находится за пределами сферы влияния РФС

    Футбол Сборная России Футбол России РФС ФИФА УЕФА
    Cпортивный юрист Михаил Прокопец считает, что УЕФА и ФИФА в ближайшее время не станут рассматривать возможность допуска российских сборных и клубов к участию в турнирах.

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    «ФИФА и УЕФА не дадут российским командам право выступать в нейтральном статусе. ФИФА и УЕФА точно не будут так делать. В каких‑то видах спорта, может, отношения потеплее, или не так сильно к этому привлекается внимание, особенно в индивидуальных.

    Можно вспомнить те же самые дела, которые мы выигрывали по настольному теннису. Мы по футболу проигрывали, а к настольному теннису взгляд общественности не так сильно прикован, из‑за чего и смогли сделать какие‑то послабления. Так и здесь.

    В плавании они могут себе это позволить. Но футбол никто не отпустит. Это самая популярная игра в мире.

    Я со своей стороны не вижу никакого потепления. Если коллеги из РФС его видят, то прекрасно. Но, к сожалению, насколько я понимаю, это потепление никак не растопит полностью лед в отношениях. Теплеет уже который год, но никак не дойдет хотя бы до минимального допуска.

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    • На мой личный взгляд, это находится за пределами сил РФС — что‑то изменить. Если бы они могли, и если бы это достигалось за счет именно квалификации чиновников, было бы отлично. Но очевидно, что это за пределами их сферы влияния.

    До этого в 2023 году было решение о допуске сборных до 17 лет. Но как только начались эти обсуждения, выступили с протестами другие страны и все это быстренько свернули.

    Так что, повторяюсь, пока конфликт не прекратится, никаких шансов ни для каких сборных у нас нет.

    Скоро будет три года с момент отстранения, дальше у нас ЧМ‑2026, на который нас уже не допустили, и Евро‑2028, на который, скорее всего, не допустят. Вот уже шесть лет», — приводит слова Прокопца «Матч ТВ».

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