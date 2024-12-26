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    «Манчестер Сити» — «Эвертон»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    26 декабря состоятся матчи 18-го тура английской Премьер-лиги. Программу будет открывать поединок «Манчестер Сити» — «Эвертон», который пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало в 15:30 мск.

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    «Горожанам» нужно побеждать после того, как они потеряли очки в трех матчах турнира подряд. Более того, команда Пепа Гвардиолы уступила в последних двух поединках АПЛ. На своем поле «Сити» проиграл МЮ 1:2, после чего в Бирмингеме с тем же результатом потерпел поражение от «Астон Виллы». Все это привело к тому, что «Ман Сити» опустился на 7-ю позицию в турнирной таблице.

    «Эвертон» пытается набирать очки. Пока что это у него получается, и главная заслуга в этом вратаря Джордана Пикфорда. Его сэйвы позволили отыграть на ноль против «Арсенала» и «Челси» и набрать по одному пункту. В целом «ириски» не проигрывают уже 4 тура и набрали 16 очков.

    Календарь и таблица АПЛ

    Прогнозы и ставки

    «Сити» регулярно побеждает «Эвертон» в очных встречах с 2018 года. В прошлый раз команды встретились в феврале, когда «горожане» победили 2:0.

    • Букмекеры считают «Ман Сити» фаворитом — 1.34 против 8.40. На ничью можно поставить с коэффициентом 5.40.

    • Эксперты LiveSport.Ru полагают, что для «Эвертон» может попытаться в очередной раз отыграть на ноль с топом. Подробнее о ставках в прогнозе редакции.

    • ИИ не сомневается в успехе «Ман Сити» и пророчит ему победу со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Эвертон» смотрите на LiveCup.Run. Там вы также найдете статистику, стартовые составы и коэффициенты букмекеров.

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