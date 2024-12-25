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    Постекоглу поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ноттингем Форест»

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался о предстоящей встрече 18-го тура английской Премьер-лиги против «Ноттингем Форест».

    Ангелос Постекоглу — главный тренер «Тоттенхэма»
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    Ангелос Постекоглу — главный тренер «Тоттенхэма»

    «Когда они вышли в Премьер-лигу, казалось, что в "Ноттингеме" была большая трансферная активность. Думаю, что так и должно было быть. В рамках этого можно сказать, что они приобрели определённый уровень. Нужно было просто дать этому как-то закрепиться и найти правильный путь вперёд с точки зрения того, как они играют.

    С тех пор как в прошлом году пришёл Нуну, можно сказать, что теперь они играют так, как это их устраивает. Команда постоянно растёт. У них есть несколько качественных игроков, и они проводят действительно хороший сезон, особенно у себя дома, и это будет большим испытанием для нас», — приводит слова Постекоглу официальный сайт «шпор».

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    • Матч между «Ноттингем Форест» и «Тоттенхэмом» состоится завтра, 26-го декабря в 18:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 17-и туров в рамках АПЛ «Ноттингем Форест» занимает 4-е место в таблице с 31-м очком в активе. «Тоттенхэм» — на 11-й строчке (23).

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