Постекоглу поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ноттингем Форест»

Главный тренервысказался о предстоящей встрече 18-го тура английской Премьер-лиги против

«Когда они вышли в Премьер-лигу, казалось, что в "Ноттингеме" была большая трансферная активность. Думаю, что так и должно было быть. В рамках этого можно сказать, что они приобрели определённый уровень. Нужно было просто дать этому как-то закрепиться и найти правильный путь вперёд с точки зрения того, как они играют.

С тех пор как в прошлом году пришёл Нуну, можно сказать, что теперь они играют так, как это их устраивает. Команда постоянно растёт. У них есть несколько качественных игроков, и они проводят действительно хороший сезон, особенно у себя дома, и это будет большим испытанием для нас», — приводит слова Постекоглу официальный сайт «шпор».

Матч между «Ноттингем Форест» и «Тоттенхэмом» состоится завтра, 26-го декабря в 18:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 17-и туров в рамках АПЛ «Ноттингем Форест» занимает 4-е место в таблице с 31-м очком в активе. «Тоттенхэм» — на 11-й строчке (23).