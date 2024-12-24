«Тоттенхэм» намерен подписать вратаря сборной Англии

Лондонскийхочет усилить вратарскую линию в зимнее трансферное окно.

Основным кандидатом является голкипер «Бернли» Джеймс Траффорд, сообщает издание Mirror Football.

Первый номер «шпор» Гульельмо Викарио из-за перелома лодыжки выбыл на несколько месяцев, а игра его сменщика Фрейзера Форстера не устраивает тренерский штаб «Тоттенхэма».

Траффорд является воспитанником «Ман Сити», летом 2023 года перешел в «Бернли», с которым по окончании прошлого сезона вылетел в Чемпионшип.

22-летний вратарь является кандидатом в сборную Англии и вызывался в ноябре на игры Лиги наций. В этом сезоне Траффорд провел за «Бернли» 21 матч и пропустил всего 9 голов.