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    «Тоттенхэм» намерен подписать вратаря сборной Англии

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    Лондонский «Тоттенхэм» хочет усилить вратарскую линию в зимнее трансферное окно.

    Джеймс Траффорд
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    Джеймс Траффорд

    Основным кандидатом является голкипер «Бернли» Джеймс Траффорд, сообщает издание Mirror Football.

    Первый номер «шпор» Гульельмо Викарио из-за перелома лодыжки выбыл на несколько месяцев, а игра его сменщика Фрейзера Форстера не устраивает тренерский штаб «Тоттенхэма».

    Траффорд является воспитанником «Ман Сити», летом 2023 года перешел в «Бернли», с которым по окончании прошлого сезона вылетел в Чемпионшип.

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    • 22-летний вратарь является кандидатом в сборную Англии и вызывался в ноябре на игры Лиги наций. В этом сезоне Траффорд провел за «Бернли» 21 матч и пропустил всего 9 голов.

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