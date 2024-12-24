Сенников: Думаю, Батраков потянет топ-клуб Европы

Бывший футболиствысказался о хавбеке

«Понятно, что Алексей — перспективный парень, но он же играет не в английском чемпионате. Все-таки уровень сопротивления в топ-лигах и у нас разный, чтобы себя проявить. В РПЛ Батраков, конечно, выделяется. Но если сравнивать уровень футболистов в Испании, Англии, Италии, это большая разница.

Это стечение обстоятельств, что он забивает. Его сила — объем работы. Он делает передачи, достаточно много отрабатывает в обороне. Я раньше говорил, что с мячом Алексей похож на Дмитрия Лоськова, который тоже выполнял огромный объем работы, много забивал и становился лучшим бомбардиром команды. Алексей такой же. Из сильных сторон можно выделить его стабильно хорошие передачи, он умеет отдавать голевые пасы. Плюс удар у него хороший, есть мобильность. Дриблинг, возможно, не самое лучшее качество Батракова, но он на хорошем уровне. Есть скорость, отбор мяча, злость.

Потянет ли европейский топ-клуб? Думаю, да. По телосложению Алексей похож на Головина. Вполне возможно, на него будут обращать внимание. Надо просто вовремя уходить, чтобы дальше расти. Как Головин, Миранчук», — приводит слова Сенникова «Евро-Футбол.Ру».

Календарь и таблица РПЛ

В текущем сезоне Батраков провел 17 матчей, в которых забил десять мячей и сделал шесть результативных передач.