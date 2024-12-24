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    Сенников: Думаю, Батраков потянет топ-клуб Европы

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    Бывший футболист Дмитрий Сенников высказался о хавбеке «Локомотива» Алексее Батракове.

    Алексей Батраков
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    Алексей Батраков

    «Понятно, что Алексей — перспективный парень, но он же играет не в английском чемпионате. Все-таки уровень сопротивления в топ-лигах и у нас разный, чтобы себя проявить. В РПЛ Батраков, конечно, выделяется. Но если сравнивать уровень футболистов в Испании, Англии, Италии, это большая разница.

    Это стечение обстоятельств, что он забивает. Его сила — объем работы. Он делает передачи, достаточно много отрабатывает в обороне. Я раньше говорил, что с мячом Алексей похож на Дмитрия Лоськова, который тоже выполнял огромный объем работы, много забивал и становился лучшим бомбардиром команды. Алексей такой же. Из сильных сторон можно выделить его стабильно хорошие передачи, он умеет отдавать голевые пасы. Плюс удар у него хороший, есть мобильность. Дриблинг, возможно, не самое лучшее качество Батракова, но он на хорошем уровне. Есть скорость, отбор мяча, злость.

    Потянет ли европейский топ-клуб? Думаю, да. По телосложению Алексей похож на Головина. Вполне возможно, на него будут обращать внимание. Надо просто вовремя уходить, чтобы дальше расти. Как Головин, Миранчук», — приводит слова Сенникова «Евро-Футбол.Ру».

    Календарь и таблица РПЛ

    В текущем сезоне Батраков провел 17 матчей, в которых забил десять мячей и сделал шесть результативных передач.

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